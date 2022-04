Con if7sports, es posible organizar partidos de fútbol en Madrid de lunes a domingo Emprendedores de Hoy

El fútbol es uno de los deportes que más se practica en todo el mundo.

El hecho de desafiar al equipo contrincante corriendo estratégicamente detrás de un balón hasta cantar el tan anhelado gol hace que cada vez más personas busquen opciones para jugar a esta disciplina, sea de forma profesional o amateur.

En Madrid, una alternativa para jugar a fútbol la ofrece if7sports. En este portal web, se organizan partidos todos los días, inclusive los fines de semana, viernes, sábado y domingo, en el colegio Newman. Hay diferentes horarios a elegir, dependiendo de la preferencia de los usuarios.

¿Cómo organizar partidos de fútbol? La digitalización ha abarcado diversas áreas, entre ellas el mundo deportivo. Ahora, con tan solo acceder a una página web es posible apuntarse a jugar un partido de fútbol. Esta opción la ofrece if7sports a través de su plataforma, en la cual tanto hombres como mujeres pueden crear su perfil deportivo y seleccionar el partido en el que desean participar.

Dentro del portal, se realizan alrededor de 100 partidos al mes de lunes a domingo con horarios flexibles. Todos los encuentros deportivos son gestionados por un organizador, el cual se encarga de crear el evento, conformar los equipos de 14 participantes y coordinar las fechas y horarios de cada partido.

Los partidos se llevan a cabo en el colegio Newman, el cual dispone de amplios terrenos de juego acondicionados con todos los elementos necesarios para que los jugadores puedan desarrollarse con facilidad en el campo.

Por otro lado, la empresa proporciona todo el equipamiento deportivo para la práctica del deporte, como chalecos de colores rojo y azul para identificar a cada equipo, balones, bebidas isotónicas, etc. Los usuarios también pueden acceder a su tienda virtual, donde encontrarán camisetas y gorras deportivas a precios económicos.

Fútbol para todos los niveles Para if7sports, la prioridad es ofrecerle a los apasionados del fútbol un espacio donde puedan reforzar sus habilidades, pero también propiciar en actividades para disfrutar de un buen rato. Por esta razón, los partidos están dirigidos tanto para personas con un nivel futbolístico alto, como para principiantes o amateurs que desean aprender técnicas del deporte o simplemente quieren pasar un día diferente. En cualquiera de los casos, la compañía ubica a los jugadores en el equipo que mejor les va, de acuerdo a sus habilidades personales.

Una de las características del servicio es que tiene reglas específicas muy claras para garantizar que los juegos se realicen de la manera más armoniosa posible. Entre ellas, se debe llegar al partido 15 minutos antes de la hora pautada. En las ocasiones en las cuales el participante no pueda asistir, debe notificarlo con una anticipación de 24 horas antes del encuentro, de lo contrario será multado.

Los aficionados del deporte rey que deseen organizar partidos de fútbol en Madrid y que quieran inscribirse en los partidos que organiza if7sports pueden acceder a la página web de la empresa y registrarse o contactar directamente con el equipo de atención al cliente de la empresa, a través de WhatsApp y reservar su puesto para cualquiera de las competiciones que se disputan.



