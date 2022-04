Gestión amistosa de impagos y recobro de deudas, con Dual Asociados

Uno de los problemas a los que se enfrentan asiduamente tanto las empresas como las personas físicas son los impagos. Solucionar esta clase de situaciones genera tedio, ya que resulta un proceso engorroso, en el cual se necesita estar bien asesorado para actuar en el recobro de deudas.

La crisis sanitaria ha profundizado este fenómeno, provocando que muchos de los deudores no respondan a la intimación de pago, por lo cual existen dos vías para gestionar el recobro: de forma amistosa o judicial. Dual Asociados reclama personalmente al deudor el pago de la suma antes de acudir a la justicia.

Gestión amistosa de impagos, con Dual Asociados El recobro comprende todas las acciones destinas a recuperar un importe correspondiente a una deuda, ya sea de manera directa o a través de una agencia. Tal es el caso del despacho de abogados especializado en el sector Dual Asociados, el cual asigna un asesor a cada cliente y tramita los impagos en un término de 20 a 30 días hábiles.

El primer paso a seguir para esta firma es la realización de un estudio de viabilidad de la solvencia del deudor para garantizarle al cliente una gestión exitosa. Si esta es aceptada, la empresa procederá a la gestión amistosa o extrajudicial, mediante la cual negociará personalmente con el deudor, con el objetivo de que este, no solo pague lo adeudado, sino que pueda retomar el vínculo comercial con su acreedor. De lo contrario, si el cliente aprueba, actuará por vía judicial.

¿Cómo reclamar una deuda judicialmente? En las ocasiones en las que el deudor no ha querido abonar y no se ha llegado a buen puerto con las alternativas ofrecidas, se puede proceder al reclamo judicial en el caso de que la deuda no haya sido tramitada antes por esa vía, que la misma no tenga más de 5 años de antigüedad, que sea dineraria vencida, líquida y exigible y que el acreedor cuente con documentación que la acredite.

Cabe destacar que Dual Asociados brinda la posibilidad de recuperar la totalidad de la deuda, sin el cobro de comisiones, percibiendo a éxito el 10 % de lo recuperado para deudas inferiores al año y el 12 % para las que superan esa fecha.

Por lo tanto, si se considera que un 90 % de sus gestiones han tenido sentencias favorables, además de su capacidad de operar en otros países y su equipo de abogados y procuradores especializados en la cuestión, esta firma es la adecuada para un recobro de impagos exitoso.