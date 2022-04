Puzzles 3D y maquetas 3D para toda la familia Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 13:08 h (CET)

Los puzzles o rompecabezas 3D son herramientas de gran utilidad que contribuyen al desarrollo y mejora de la lógica, la imaginación, memoria visual e inteligencia espacial, además de servir como entretenimiento individual o para toda la familia.

Además de esto, los niños aprenden más mientras se divierten, por lo cual Worldbrands dispone de un sistema innovador con el empleo de maquetas y puzzles 3D. Estos son modelos tridimensionales con múltiples categorías a construir que impulsarán el desarrollo intelectual de los niños.

Expertos en el área de juegos La empresa Worldbrands cuenta con un equipo de profesionales expertos en el área de juegos y juguetes, así como de robótica y radiocontrol.

Entre todos sus productos, figuran los puzzles y maquetas 3D, los cuales distribuye principalmente en España y en Portugal. Los puzzles 3D se encuentran en diferentes categorías como monumentos, barcos, city line (ciudades), Harry Potter y National Geographic para facilitar la selección y para el disfrute de los niños de diferentes edades y adultos.

Por otra parte, con las maquetas 3D es posible recrear distintos escenarios de interés para los más pequeños. Esto permite mejorar su capacidad creativa y les da la oportunidad de compartir sus construcciones con sus amigos y familiares. Además, los puzzles 3D y maquetas 3D no requieren del uso de pegamentos porque sus piezas encajan a la perfección y, una vez se terminan de montar, sirven para decorar el hogar.

Modelos de puzzles y maquetas 3D de Worldbrands Worldbrands dispone de una amplia variedad de modelos de maquetas y puzzles que se caracterizan por su realismo. Entre ellos, se encuentra la línea city line, con la cual los niños podrán construir grandes ciudades como Roma, París, Nueva York, Barcelona, Venecia, Londres y Dubái. Con estos, los niños pueden obtener conocimientos de cultura general y desarrollar sus habilidades manuales y cognitivas.

Por otro lado, con el puzzle 3D Dubái LED, es posible construir una réplica con iluminación LED de esta ciudad. Entre los puzzles 3D con licencia, destaca escenarios de Harry Potter como la escuela de Hogwarts o el Gran Salón de Hogwarts. Además, Worldbrands dispone de puzzles de monumentos con los que es posible recrear la Torre Eiffel, la Catedral de San Basilio en Moscú, la estatua de La Libertad y El Puente de Londres, entre otros.

Finalmente, la empresa ofrece la categoría puzzles 3D National Geographic con Notre Dame, el Coliseo, la Sagrada Familia, Empire State Building, etc.

En conclusión, las maquetas y puzzles 3D de Worldbrands son realistas, fáciles de armar y se caracterizan por ser decorativas y entretenidas. Con ellas, los niños ejercitan la concentración e incrementan su creatividad y desarrollo intelectual mientras juegan y se divierten.



