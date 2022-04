Service Valencia Lawyers: nuevo despacho de abogados en Benidorm

Service Valencia Lawyers aterriza en Benidorm; este despacho de abogados abre delegación en la comarca de la Marina Baja con la intención de ofrecer sus servicios jurídicos a los vecinos de la localidad, así como de poblaciones cercanas. Este gabinete, dependiente del reputado despacho valenciano Aliter Abogados, tiene una dilatada experiencia en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales, además de otros ámbitos legales entre los que destacan en materia bancaria Desde el pasado mes de enero hay nuevos abogados en Benidorm: Service Valencia Lawyers. Amparados bajo el ala de Aliter Abogados este equipo de juristas llegan al municipio para ofrecer sus servicios jurídicos bajo el lema: Abogados que empatizan con ciudadanos y empresas. “Muchas personas no se asesoran legalmente ante un problema por falta de recursos económicos e incluso de la credibilidad que muchos letrados les aportan” comenta Juan M. Hita, gerente de Aliter Abogados y socio de Service Valencia Lawyers. “La idea es democratizar la defensa justa; muchas personas, a lo largo de nuestra vida, vemos la necesidad de asesoramiento y representación, pero la desconfianza en el sector de la abogacía ha ido creciendo y muchas personas no acuden a un abogado por ello. Llegamos a Benidorm con la idea de hacer cambiar esta idea; queremos defender los derechos de los usuarios y consumidores, ese es nuestro objetivo” argumenta Juan M. Hita.

Y es que en el despacho de abogados Service Valencia Lawyers son especialistas en derecho bancario; en esta área destacan sus acciones en la Ley de la Segunda Oportunidad en Benidorm, así como en reestructuración de deuda (cancelar deudas), ejecuciones hipotecarias, tarjetas y créditos revolving y concurso de acreedores, entre otros. “Contraer deudas a lo largo de la vida es normal, y en ocasiones, no es posible afrontar sus gastos; las consecuencias de ello pueden ser bastante graves. Por ello desde nuestro despacho queremos ayudar a nuestros clientes a salir del bucle de las deudas y comenzar de nuevo” comenta Gabija Petraityte, gerente de Service Valencia Lawyers, nuevo despacho de abogados en Alicante.

Entre otros de sus servicios también destaca el asesoramiento en materia de herencias; en Service Valencia Lawyers son especialistas en sucesiones, testamentos y herencias e impuestos de sucesiones en Benidorm. Además, en su política de estar cerca de los usuarios, las consultas son completamente gratuitas y sin compromiso de contratación. También se pueden realizar todo tipo de consultas referentes a derecho de familia y matrimonial, accidentes de tráfico, así como asuntos del ámbito mercantil, laboral y administrativo. Es importante destacar que en este despacho de abogados en Benidorm son especialistas en derecho inmobiliario, otro de sus puntos fuertes. “Podemos gestionar todo tipo de compraventa gracias a los conocimientos jurídicos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar cualquier venta o adquisición” comenta Gabija Petraityte.

Service Valencia Lawyers cuenta con una sección inmobiliaria bajo el paraguas de la marca Best House en la que es posible estar al tanto de todo lo que se acomete en el sector de la compraventa de inmuebles en Benidorm y donde se recibirá un trato personalizado inmejorable, tanto si se está pensando en comprar como en vender una vivienda. Su equipo de agentes inmobiliarios ayudará en todo momento en la negociación, así como en el análisis de las alternativas que más favorecen. Tomar nota, el próximo jueves 12 de mayo tendrá lugar la fiesta de inauguración a partir de las 19h en Centro Comercial La Noria, 35 (entrando por la Calle Lepanto) donde darán a conocer todos sus servicios.