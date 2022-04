Cubyn presenta Cubyn Plus, una solución para envíos online más rápida, fiable, ecológica y económica

Desde sus inicios Cubyn ha gestionado la distribución de 10 millones de artículos y el flujo de productos crece un 20% mensual Cubyn, la red logística de rápido crecimiento en Europa, anuncia el lanzamiento de Cubyn Plus, una solución integral de logística que permite mejorar la experiencia de compra online y entregas tanto para el consumidor como para el comercio electrónico. Cubyn Plus ya está operativa en Francia y en España, y el objetivo es ampliar su alcance en el resto de Europa.

Cubyn Plus supone un paso más en el objetivo de Cubyn de convertirse en referente en el sector logístico ofreciendo una propuesta completa a sus partners, desde el momento en que se hace el pedido online hasta el envío, y permitiéndoles garantizar un servicio postventa de calidad. Para ello la compañía se basa en una red logística sólida y automatizada, respaldada por un sistema operativo propio. Esta red permite ofrecer entregas fiables, rápidas y con garantías: en caso de incumplimiento de la promesa de entrega, el consumidor recibe una indemnización de 6€ por cualquier retraso y hasta 1.000€ en concepto de reembolso o devolución gratuita en caso de no recibir el pedido.

Cubyn pone así por delante la experiencia del consumidor ofreciendo también un proceso más sostenible gracias al primer servicio de entrega sin embalaje en Europa, además de con bajas emisiones gracias al transporte en vehículos eléctricos.

"Cubyn Plus marca un punto de inflexión para la compañía", asegura el fundador y director ejecutivo de Cubyn, Adrien Fernández-Baca. "Lo que hemos aprendido tras varios años de operaciones y, en particular, durante la pandemia, es que si conseguimos que la experiencia del consumidor final sea buena, esto tendrá un efecto positivo en la imagen de marca de nuestros e-comerciantes socios, y por lo tanto sobre su crecimiento. Un consumidor satisfecho, que tiene una buena experiencia de compra online, probablemente se convertirá en un cliente recurrente que llene su cesta de la compra con más productos y que recomiende ese minorista. Cubyn Plus nos permite trasladar estos aprendizajes a nuestro desarrollo de productos”.

Para los consumidores, la utilización del módulo Cubyn Plus en el comercio online hace que la validación del carro de la compra sea más fluida y clara, favoreciendo la transparencia al permitirles elegir el método de entrega. Por su parte, para los retailers online, la tarifa de distribución es fija, independientemente de la cantidad de artículos del pedido, lo que les permite ofrecer entrega gratuita a sus clientes, un gran desafío ya que el 49 por ciento de los españoles ha asegurado haber cancelado su pedido online por unos gastos de envío elevados, un 75% en el caso de los franceses*.

Cubyn, que levantó una ronda de financiación de 35 millones de euros hace un año, trabaja actualmente con más de 200 comercios electrónicos en todo el mundo y espera triplicar esta cifra para 2030. Entre sus clientes se encuentran marketplaces como Rakuten, BackMarket, Mirakl, Fnac Darty, y marcas online como FitTrack, Matcha & Co, WanderNana, Ma Chic Boutique, o Eve and Co.