Consultia Business Travel incrementará su plantilla en más del 30%

martes, 26 de abril de 2022, 13:45 h (CET) La compañía recupera a todos sus trabajadores en ERTE, lo que supone conservar el 100% de los puestos, y reforzará su plantilla durante 2022 con el objetivo de seguir creciendo y ampliar negocio Consultia Business Travel acaba de lanzar Destinux Travel Management Dashboard, una nueva herramienta digital que, a través de su plataforma tecnológica Destinux, permite optimizar la gestión de viajes corporativos y conseguir un importante ahorro La compañía especializada en la gestión de viajes de negocios, Consultia Business Travel, ampliará su plantilla más del 30% tras superar el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) al que había recurrido como consecuencia de la ralentización de los viajes corporativos y las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia.

Próximamente, 14 profesionales del business travel se incorporarán al equipo de Consultia con el objetivo de reforzar su servicio y ampliar el negocio. En palabras de Carlos Martínez, CEO de la compañía, “aunque los viajes corporativos no se han recuperado en su totalidad en el país, gracias a los clientes que siguen confiando en Consultia y a los que han otorgado recientemente su confianza, se ha recuperado ya el 100% de los trabajadores que se tenía en ERTE y el propósito seguir creciendo”.

El pasado mes de febrero Consultia Business Travel firmó una ronda de inversión de 1.2 millones euros para acometer el plan de futuro de la empresa y ha creado una novedosa funcionalidad para su plataforma tecnológica Destinux. Se trata del Travel Management Dashboard (TMD), una herramienta de gestión que permite analizar toda la información relativa a los viajes corporativos. TMD ajusta el presupuesto con los objetivos de la compañía, controla en tiempo real su ejecución y el cumplimiento de las políticas de gasto, permitiendo ahorrar hasta un 15% en el presupuesto destinado a esta partida.

Implicados con el proyecto

Consultia nació en 2010 con un equipo de profesionales que ha crecido con la compañía y evolucionado con ella. La empresa española cuenta en estos momentos con 42 empleados y registra un bajo índice de rotación de personal, lo que habla de la implicación de todos los que trabajan en Consultia con el proyecto. Una plantilla formada por profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector e ingenieros especializados en el desarrollo de la tecnología más vanguardista e innovadora del mercado que ahora busca incorporar nuevos miembros.

Para reforzar su plantilla Consultia Business Travel busca los siguientes perfiles:

Gestores de business travel con experiencia y conocimientos avanzados de Amadeus

Desarrolladores de software especializados en .NET y en Angular.

Comerciales de grandes cuentas en el sector de viajes.

Operaciones.

Directivos en el área de RRHH y de Finanzas. Se demanda:

Experiencia probada en el sector de los viajes de negocio, MICE y/o su área competencial.

Bilingües y trilingües (inglés, portugués, árabe, francés, alemán, italiano).

Actitud positiva, y con ganas de aprender.

Que quieran desarrollar o seguir su carrera profesional en un ambiente innovador, creativo, que cuida el aspecto humano.

Que quieran ser parte de un proyecto internacional desde sus inicios. Los interesados pueden presentar su solicitud a través del correo electrónico talento@consultiatravel.com.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y vtc en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

