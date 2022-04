Orience continúa su expansión comercial con una nueva Managing Partner y una mayor presencia en Asia Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 13:53 h (CET) La empresa, orientada al asesoramiento y gestión de soluciones de residencia y ciudadanía, ha decidido aumentar su presencia en el mercado asiático y ampliar su división de gestión de clientes. Krista Victorio, afiliada de la firma y experta en el sector inmobiliario, se incorpora como nueva socia directora, que dirigirá esta división La empresa de soluciones globales de movilidad y residencia, Orience, amplía su división de gestión de clientes y aumenta su fuerza en el territorio asiático.

Bajo esta dirección, se incorpora, como socia directora, Krista Victorio. Krista, afiliada de la firma desde hace años, cuenta con una amplia experiencia en el sector inmobiliario, el capital privado y la residencia a través de la inversión.

De hecho, antes de incorporarse a Orience, Krista fue la directora principal de un family office especializado en el sector inmobiliario y otras oportunidades de inversión en el sur de Europa. Su formación también incluye experiencia en una empresa de auditoría y asesoramiento de las big four en Nueva York, y en una empresa de inversión boutique en Hong Kong.

Cabe destacar que, además de su formación y experiencia altamente cualificada para su nuevo cargo, Krista conoce la otra parte de las soluciones globales de movilidad y ciudadanía. Ella misma ha seguido el programa de residencia española a través de la inversión al inicio de la aprobación de la Ley de Emprendedores 14/2013. Por lo tanto, entiende la variedad y profundidad de las necesidades de los clientes de todo el mundo. Esto hace que represente y defienda las necesidades de sus clientes, a la vez que valore especialmente la construcción y el mantenimiento de relaciones personales y profesionales sólidas.

Oriol Molas, fundador y socio director de Orience, destaca sobre la reciente incorporación de Krista y la expansión de Orience en Asia: "Krista representa perfectamente el perfil de una ciudadana global y, gracias a su amplia experiencia, conocimientos y contactos, contribuirá a situar a Orience en la vanguardia del mercado global".

Krista Victorio, por su parte, destaca el honor de unirse oficialmente a la familia Orience “en un momento tan emocionante”. Además, pone énfasis en la importancia de adaptarse a un escenario cada vez más globalizado: “en un mundo que cambia rápidamente y que parece estar en un estado de flujo constante, nos sentimos orgullosos de ayudar a nuestros clientes a planificar e implementar soluciones y encontrar oportunidades en medio de la complejidad".

Esta entrada en Asia, junto con el liderazgo de Krista Victorio, supondrá un gran beneficio que ayudará a Orience a posicionarse en la vanguardia de un mercado internacional.

Sobre Krista Victorio

Licenciada en Economía en la Universidad Ateneo de Manila (Filipinas), donde se graduó con honores, cuenta con un máster en Contabilidad por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, California, EE. UU., y un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios IESE en Barcelona, España. Krista Victorio también es contable pública certificada en el estado de Nueva York.

Acerca de Orience

Orience fue creada en 2013 por su Fundador y Socio Director, Oriol Molas, en respuesta a la ley promulgada por España ese mismo año en apoyo a los emprendedores y la internacionalización, más popularmente conocida como la concesión de la residencia a cambio de una inversión cualificada y ampliamente comercializada como la "visa de oro" o “Golden Visa”.

Actualmente, la empresa ha crecido y se ha expandido para ofrecer soluciones de movilidad global personalizadas y específicas para inversores, nómadas digitales y entidades corporativas, con una experiencia particular en residencia y residencia y segundo pasaporte o ciudadanía a través de programas de inversión en todo el mundo. Orience está respaldada por más de 10 años de experiencia en movilidad internacional y más de 75 años de experiencia en el campo legal. Para los clientes con necesidades más complejas, Orience y su amplia red de socios también se especializan en la estructuración de operaciones, la gestión de activos, la planificación fiscal y el cumplimiento financiero. Orience tiene su sede en Barcelona, España, con oficinas de representación en Madrid, Lisboa, Atenas y Hong Kong.

