Exdirectivos de J.P. Morgan crean una novedosa plataforma de gestión de tesorería en tiempo real

martes, 26 de abril de 2022, 13:57 h (CET) Embat acaba de cerrar una primera ronda de financiación de 1,5 millones de euros Antonio Berga y Carlos Serrano, dos ejecutivos de J.P. Morgan con más 10 años de experiencia en el banco de inversión, han desarrollado una novedosa plataforma de gestión de tesorería en tiempo real y acaban de cerrar una primera ronda de financiación de 1,5 millones de euros. Esta plataforma, denominada Embat, permite centralizar y automatizar todos los procesos de gestión de cobros, pagos y tesorería de empresas internacionales de mediano y gran tamaño.

Embat ha despertado el interés de fondos de inversión internacionales, family offices e inversores relevantes, que en apenas seis meses han suscrito una ronda de financiación de 1,5 millones de euros. Entre los inversores figuran fondos de inversión internacionales como VentureFriends y 4Founders Capital. A su vez, se han unido a la ronda business angels de referencia internacional como Borja Prado (fundador de Peninsula Capital), Maximilian Tayenthal (fundador de N26), ejecutivos de banca de inversión y fundadores de reconocidas startups como Belvo, ThePowerMBA o Vivla.

Su dilatada trayectoria profesional en J.P. Morgan permitió a estos emprendedores detectar la necesidad que tienen hoy día los equipos financieros de contar con un sistema operativo financiero que centralice todas sus relaciones bancarias, a la vez que automatice los procesos de gestión de tesorería, sin tener que dedicar muchos recursos y tiempo consultando posiciones de caja y deuda, construyendo reporting de flujos de caja o conciliando movimientos bancarios.

“Hemos incorporado socios estratégicos que nos complementan para continuar desarrollando nuevas soluciones en Embat, entre las que destacan la automatización de procesos de pago o la estructuración de soluciones de cash pooling para optimizar la liquidez. Queremos que la liquidez se convierta en una palanca de crecimiento para las empresas y que sea pieza angular para impulsar sus planes de expansión”, comenta Antonio Berga, cofundador de Embat.

El equipo de Embat ya cuenta con más de 20 profesionales de diversas nacionalidades y con experiencia en empresas como PayPal, Santander, Fintonic, Amazon e ING, entre otros. Están activamente buscando perfiles con experiencia financiera y tecnológica para seguir ejecutando su plan de expansión e incorporarse a las áreas de tecnología, desarrollo de negocio y marketing, entre otras.

Hiperconectividad de toda la información financiera en tiempo real

La plataforma integral de Embat conecta productos financieros a nivel global ERPs y sistemas de contabilidad en un único lugar para ahorrar hasta un 75% del tiempo que los equipos financieros dedican a tareas administrativas relacionadas con la gestión de la tesorería.

Carlos Serrano, cofundador, asegura que “Embat ofrece un sinfín de ventajas, entre las que destacan la conectividad en tiempo real, mayor seguridad e integridad de la información financiera alojada en servidores en la nube y un proceso de implementación inmediato. Nuestra tecnología innovadora evita que nuestros clientes monitoricen su tesorería con 24 o 48 horas de decalaje y que dediquen meses a implementaciones e integraciones costosas”.

La compañía suma ya varias decenas de clientes internacionales en diversos sectores, como el hotelero, industrial, tecnológico e inmobiliario, entre otros. Carlos Isábal, Co-CEO de Prodesa y cliente, comenta: “De Embat no sólo destacaría la automatización de mi gestión de tesorería y la visibilidad en tiempo real de mi pool bancario, sino el excelente asesoramiento y la rapidez de la puesta en marcha de la solución”.

Una vez consolidada su presencia en España, Embat iniciará su expansión a otros mercados, tanto en Europa como en América Latina. Embat cumple con todos los requisitos establecidos por la nueva regulación europea sobre servicios de pago PSD2, lo que garantiza la seguridad, integridad y confidencialidad de la información financiera de sus clientes.

