Una comunicación eficaz ayuda a combatir los bulos de salud

martes, 26 de abril de 2022, 14:02 h (CET) El doctor Julio Mayol abordará en la clausura cómo la comunicación puede ayudar a curar las enfermedades crónicas que afectan a los sistemas sanitarios Una comunicación eficaz es clave para combatir los bulos de salud y así se ha demostrado con la oleada de fake news vivida durante la pandemia. En la mesa temática Bulos de salud ¿cómo combatirlos? del I Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS), los representantes del instituto SaludsinBulos mostrarán cómo la colaboración multidisciplinar es fundamental para desmontar con evidencia científica los bulos de salud.

“Investigadores, especialistas en comunicación, sanitarios y pacientes deben trabajar de forma conjunta para frenar los bulos de salud, fomentando el espíritu crítico y recomendando fuentes de información veraz sobre tratamientos y patologías y por ello son tan importantes iniciativas como este Congreso, organizado por la Universidad Complutense de Madrid”, comenta Carlos Mateos, coordinador del instituto SaludsinBulos.

Al valorar la comunicación de salud que hemos vivido durante la pandemia, sobre todo en relación con las vacunas y el coronavirus, Ricardo Mariscal, responsable de relaciones institucionales de #SaludsinBulos, asegura que “hemos aprendido que es necesaria una mayor presencia de expertos y menos de opinadores, así como una mayor unificación de los mensajes. Además, debemos verificar siempre los mensajes negativos antes de creerlos.”

Comunicación que ayuda a curar

En el I Congreso Internacional de Comunicación y Salud, organizado por la Cátedra de Comunicación y Salud UCM-ABBVIE, que tendrá lugar mañana miércoles y el jueves en modalidad online, se darán cita expertos internacionales de muy diversa procedencia para debatir sobre la educación para la salud y la prevención, las fake news, el uso de las TIC, la comunicación de crisis sanitaria y las nuevas tendencias en comunicación y salud, entre otros temas. Todos ellos tratarán de analizar cómo unir estamentos y profesionales para avanzar en la digitalización, los avances tecnológicos y los contenidos informativos y de publicidad en salud.

En la conferencia de clausura el doctor Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, abordará cómo “la curación empieza con la comunicación”. “El reto es utilizar la comunicación de la manera más conveniente para curar las enfermedades crónicas que afectan a nuestros sistemas sanitarios”. Este uso de la comunicación sería particularmente relevante en la variabilidad no justificada de calidad y resultados, los efectos adversos que causan daño, el desperdicio de recursos, la inequidad, la falta de prevención, la deshumanización de los pacientes y la despersonalización de los profesionales, según el experto.

“Este evento supone un foro de intercambio de conocimiento entre investigadores y profesionales de distintos países y entornos, que colaboran para la formación de una sólida red de investigadores en este campo. La Universidad Complutense fundó hace más de 15 años el primer posgrado sobre Comunicación y Salud en lengua española y desde entonces se ha consolidado como un referente en la docencia e investigación en este ámbito,” afirma el director del Congreso y catedrático en Psicología de la Comunicación, doctor Ubaldo Cuesta.

La conferencia inaugural correrá a cargo de D. Joaquín Goyache, Rector de la Universidad Complutense de Madrid este miércoles a las 15:20 horas y las mesas redondas y comunicaciones se prolongarán hasta la noche del jueves.

En el Congreso colaboran instituciones como la ONCE a través de su Cátedra “Juego responsable y comunicación”, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Salud.

Inscripciones al Congreso: https://eventos.ucm.es/69029/tickets/i-congreso-internacional-de-comunicacion-y-salud.html

