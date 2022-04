EBLive y el Big C anuncian la creación del Esports International Business Center Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 13:26 h (CET) El proyecto busca situar Barcelona como el punto neurálgico para el desarrollo del Esports Business en España y un destino reconocido en Europa. Se implementará la creación de un espacio permanente donde fomentar la divulgación empresarial del sector; su hibridación con otras industrias emergentes; y el networking y el B2B entre agentes Esports Business Live (EBLive) y el Barcelona International Gaming Center (Big C) han llegado a un acuerdo de partnership para crear el primer espacio permanente de Europa dedicado al negocio de los esports. Un proyecto que se implementará en las instalaciones del BIG C y que pretende posicionar a la ciudad de Barcelona como punto neurálgico del Esports Business en España y Europa.

Un espacio profesional que acogerá diversas activaciones durante el 2022 y que tendrá como foco principal promover el networking y las conexiones B2B en la industria esports, así como la creación de sinergias con otros sectores emergentes como el del deporte, la música, el cine o la tecnología blockchain.

“Posiblemente esta sea una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años para el desarrollo empresarial de la industria esports. Una aventura que sería imposible de emprender sin la visión de futuro de GHME Europe. El B2B y el networking necesitan evolucionar en la industria esports. Y con BIG C se va a conseguir”, DESTACA Emilio Hurtado, CEO de EBLive.

La primer vertical a desarrollar entre EBLive y el Big C en este foro será la creación de un evento mensual de tipo presencial con grandes personalidades del mundo del entretenimiento, con quienes se organizarán diversos debates temáticos que afectan al desarrollo económico y empresarial del sector, y que serán realizados desde los platós de producción del BIG C y retransmitidos a través de EBLive. Además, los asistentes tendrán acceso a un networking premium con las marcas invitadas a cada sesión, así como a espacios individuales para fomentar el B2B directo entre los participantes.

Durante los próximos meses se anunciarán nuevos productos a desarrollar entre el BIG C y EBLive en el marco de actividad del Esports International Business Center de Barcelona. Entre ellos se cuentan los desayunos de negocios con empresas emergentes de la industria del videojuego (como organizaciones NFT Gaming y Play-to-Earn); encuentros formativos para estudiantes; la presentación comercial de nuevos productos para la industria; y mucho más.

“Hay mucha ilusión en este proyecto. La industria del gaming está ganando terreno a pasos agigantados y resulta imprescindible crear espacios de este tipo para marcar dibujar la línea que trazará el sector en los próximos años. El expertise de EBLive, que se mezclará con el enorme alcance y transversalidad del BIG C, será clave en el desarrollo de las esports a nivel europeo”, concluye Jean Sebastien Ventura, CEO y fundador del Big C.

Big C

El Big C es actualmente el club de esports más grande de Europa. Se concibe como la puerta de entrada que conecta el mundo real con el virtual. Un ecosistema industrial que une a todas las partes implicadas en el sector del deporte, los videojuegos y el entretenimiento para los millennials y la Generación Z. Actualmente cuenta con unas instalaciones que superan los 2.000 metros cuadrados en Poblenou (Barcelona), entre las que se incluye un estadio de juego que supera los 400 metros cuadrados, un gimnasio, un club social, un ring de boxeo, un gimnasio polivalente y varios espacios de oficinas y coworking ocupados por empresas del sector.

EBLive

Esports Business Live es una organización dedicada a la promoción y desarrollo del negocio de los esports en el mundo en formato virtual y presencial, y que tiene como objetivo fomentar el networking; la generación de una economía sostenible; favorecer el debate entre agentes; y promover el conocimiento y la divulgación del conocimiento empresarial del sector. Un punto de encuentro y reflexión donde los principales stakeholders de la industria pueden conectar e inspirar a la próxima generación de empresarios a través de los nuevos escenarios inmersivos e interactivos, así como conectar con su audiencia a través del EBLive Ecosystem. Un nuevo escenario corporativo que promueve, entre otros, la organización de los premios nacionales a la industria esports y la gestión del mayor congreso de esports business del mundo en el metaverso.

