Fundación COPADE, Unimos y el Ayuntamiento de Madrid se unen para poner en marcha el proyecto EcosisteMAD

martes, 26 de abril de 2022, 13:33 h (CET) Su objetivo principal es identificar los emprendimientos fundados y/o liderados por mujeres en cuatro distritos de Madrid capital para visibilizar su aporte al ODS 5 (Igualdad de Género) y conocer su contribución directa o indirecta a la Agenda 2030. Este proyecto pretende contribuir a reducir la brecha de género que caracteriza al sector empresarial madrileño y que perjudica a las mujeres empresarias La Fundación Copade y la Asociación Internacional UNIMOS, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Madrid, han unido esfuerzos para poner en marcha el proyecto EcosisteMAD. El objetivo es identificar los emprendimientos fundados y/o liderados por mujeres en los distritos madrileños de Ciudad Lineal, Latina, Retiro y Villa de Vallecas para visibilizar su aporte al ODS 5 (Igualdad de Género) y conocer, desde el sector económico que participa, su contribución directa o indirecta a la Agenda 2030.

De esta forma, pretenden contribuir a reducir la brecha de género que caracteriza al sector empresarial madrileño y que perjudica a las mujeres empresarias debido a multitud de razones tales como la dificultad para conciliar vida personal y laboral, la escasa visibilidad del emprendimiento femenino o la falta de apoyo del entorno social para iniciar y dirigir un negocio.

Además de analizar la participación activa del tejido empresarial con enfoque de género como estrategia de recuperación en contexto COVID-19 para contribuir a un Madrid inclusivo, seguro, resiliente y sostenible, el proyecto también pretende conocer la experiencia de las mujeres empresarias en la capital para sistematizar, registrar y profundizar en su trayectoria profesional e identificar así los aprendizajes de sus propias experiencias.

Cabe destacar también que el nombre del proyecto, EcosisteMAD, pretende precisamente ser un guiño a todas estas diferentes iniciativas, actores y alianzas que concurren en la ciudad de Madrid a propósito del desarrollo sostenible, así como poner de relieve a todos ellos y hacer partícipe y conocedora a la ciudadanía madrileña de todo el trabajo realizado en la ciudad en el marco de los ODS, con la mujer como protagonista, y a través de sectores clave como son el de las micro y pymes madrileñas.

Líneas de actuación del proyecto EcosisteMAD

Sus tres líneas principales de actuación son:

Generar conocimiento a través de 40 diagnósticos a mujeres empresarias cuyos negocios se encuentran en los distritos de Ciudad Lineal, Latina, Retiro y Villa de Vallecas.

Conseguir más pymes comprometidas con la Agenda 2030 y los ODS, ayudando a capacitar a aquellas que aún no hayan iniciado su camino hacia modelos de negocio más responsables social y medioambientalmente.

Trasladar el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía a través del tejido femenino de pymes y emprendimientos madrileños participantes en el proyecto, mediante charlas, showrooms, actividades culturales, vídeos testimonio, etc. Cómo participar

Las empresas o mujeres autónomas interesadas en participar, y cuyo negocio se encuentre en cualquiera de los cuatro distritos arriba mencionados, deberán enviar un correo electrónico a proyectos@copade.org indicando en el asunto del e-mail lo siguiente: “Proyecto EcosisteMAD”. En el cuerpo del correo deberán confirmar que han contestado el formulario y aportarnos los siguientes datos:

Nombre personal.

Razón social de la empresa.

Distrito donde se ubica. Para completar el mencionado formulario (unos 15 minutos) podrán acceder mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/XMJxfvYVYhd2KYTQ7

