La optimización de rutas de entrega, clave para reducir costes logísticos en las empresas según QuadMinds

martes, 26 de abril de 2022, 13:41 h (CET) Reducir kilometraje y ahorrar carburante son otras de las opciones de grandes y medianas empresas con operación logística para economizar los costes de entrega de sus productos. Una buena comunicación entre central y transportistas, ahorro en tasas y peajes de la flota de conductores o la disminución del kilometraje para reducir el consumo del combustible, permite ahorrar hasta un 24% en costes logísticos a las grandes empresas Para la mediana y gran empresa, poseer una flota de conductores activos y eficientes es fundamental para que su actividad se desarrolle sin problemas y los beneficios aparezcan lo antes posible. Muchas de estas empresas necesitan realizar entregas de productos perecederos alimenticios o en plazos de tiempo determinados, por lo que se hace más que inevitable tener controlados los gastos derivados de su entrega.

Una buena gestión de estos costes logísticos es una de las principales claves para cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado actual. Para ello, es indispensable conocer todos los gastos asociados a la entrega de paquetería en los que incurre la empresa y así poder plantear una estrategia para reducirlos. Entre esos factores destacan principalmente el combustible, cuyo precio se ha encarecido en las últimas semanas hasta picos inesperados, o la modalidad de pago o tarifa que se ofrece a los conductores, que puede establecerse bajo diferentes criterios como una cantidad por viaje, por kilometraje realizado, o en kilos o la unidad de medida del bien transportado.

¿Qué opciones tienen las empresas para reducir sus costes logísticos?

Una de las vías a la que suelen recurrir las grandes y medianas empresas para lograr reducir gastos es aumentar el porcentaje de utilización del camión o de la flota. Sin embargo, esto es complicado de lograr si no se posee un buen conocimiento de los productos a entregar, de la ruta de entrega o de las necesidades de los clientes a los que se les va a realizar la entrega.

Otra opción es disminuir el kilometraje o el recorrido de un camión o de la flota. En este caso, esta forma de ahorro sería viable mediante la optimización de entregas y de recorridos, con ventanas de horarios de entrega específicas para evitar realizar más viajes de los necesarios.

La tercera posibilidad es disminuir las horas de trabajo de los conductores o de la empresa con la que se trabaje. Se trata de una situación ideal tanto para la empresa como para la flota, pero difícil de alcanzar en momentos en los que es necesario realizar entregas numerosas, como ocurre en fechas especiales como es el caso de la Navidad o el Black Friday.

Optimización de rutas como cuarta opción para lograr ahorrar costes

Todas estas formas de ahorrar en los gastos logísticos tienen una vinculación entre ellas: la necesidad de contar con un amplio conocimiento sobre las entregas, las rutas, y una optimización completa de la flota, que podría aunar todas las posibilidades de ahorro económico en una sola.

Esta cuarta posibilidad consiste en la optimización de las rutas de entrega de paquetería. Una opción que está entrando en el mercado de la logística con gran fuerza especialmente entre grandes empresas que ya lo utilizan.

De este modo, empresas como QuadMinds, plataforma SaaS que ayuda a las empresas a mejorar sus tiempos de planificación, sus costes y el nivel de servicios, consigue tener impacto en las tres opciones principales de ahorro, de manera que, al optimizar las rutas de entrega, se consigue ser más eficiente, reducir los kilómetros recorridos, así como el combustible y las horas de trabajo, entre otros aspectos.

En este sentido, el proceso de optimización de rutas se basa en patrones de comportamiento. El algoritmo de QuadMinds aprende constantemente y ofrece el resultado más eficiente con los recursos disponibles, y las variables que el cliente configure al momento de la implementación.

De este modo, una vez implantada esta herramienta en las compañías, el ahorro de costes estimado para una empresa pequeña es de un 15,4%, de una mediana, un 22% mientras que en las grandes es superior al 24%.

