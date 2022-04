Empleados de DHL Freight colaboran en la donación de 12 toneladas de material para refugiados de Ucrania Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 13:17 h (CET) La ayuda ha sido destinada al centro de refugiados de Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, que atiende a 200 refugiados al día Los empleados de DHL Freight, uno de los principales proveedores de servicios de transporte de mercancías por carretera en Europa, han colaborado en la donación de 12.000 kilos de material de primera necesidad (30 palets), para los refugiados ucranianos, obligados a salir de su país debido guerra.

Las donaciones obtenidas, compuestas por comida no perecedera, material sanitario, ropa y todo tipo de artículos de primera necesidad, ha sido entregada a Mensajeros de la Paz, la organización fundada por el padre Ángel, para apoyar en su importante labor de ayuda y acogida a los refugiados provenientes de Ucrania. La organización no gubernamental atiende a más de 200 refugiados al día.

Esta acción solidaria, en la que han participado empleados de DHL Freight de toda España, de forma altruista y voluntaria, comenzó a iniciativa de los trabajadores de la terminal de la compañía en Valencia, a la que se han unido los miembros de toda la empresa.

Rubén Gavela, director general de DHL Freight Iberia, ha afirmado: "Estamos muy orgullosos del espíritu solidario de todas las personas que componen este gran equipo. No es la primera vez que nuestros empleados llevan a cabo iniciativas solidarias que, por supuesto, son totalmente apoyadas por parte de la compañía. En DHL Freight somos muy conscientes del papel fundamental que las empresas y otras entidades tenemos para impactar de forma positiva en nuestro entorno social, económico y ambiental".

DHL es la marca líder mundial en el sector de la logística. Las divisiones de DHL ofrecen una cartera de servicios logísticos que van desde la entrega de paquetes nacionales e internacionales, el envío de comercio electrónico y las soluciones de cumplimiento, el transporte internacional exprés, por carretera, aéreo y marítimo, hasta la gestión de la cadena de suministro industrial. Con cerca de 380.000 empleados en más de 220 países y territorios en todo el mundo, DHL conecta a las personas y a las empresas de forma segura y fiable, permitiendo flujos comerciales globales sostenibles. Con soluciones especializadas para los mercados e industrias en crecimiento, incluyendo la tecnología, las ciencias de la salud, la ingeniería, la fabricación y la energía, la movilidad del automóvil y la venta al por menor, DHL se posiciona de manera decisiva como 'La empresa de logística líder en el mundo'.

DHL forma parte del Grupo Deutsche Post DHL. El Grupo generó unos ingresos de más de 81.000 millones de euros en 2021. Con prácticas empresariales sostenibles y un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, el Grupo realiza una contribución positiva al mundo. Deutsche Post DHL Group tiene como objetivo lograr una logística con cero emisiones para 2050.

