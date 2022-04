El rendimiento académico previo, una de las principales causas de que casi 1 de cada 3 estudiantes universitarios abandone la carrera Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 12:49 h (CET)

Un 27 % de los estudiantes de grado abandona la carrera o cambia de grado antes de acabar, según afirma un estudio del Ministerio de Universidades presentado el pasado mes de marzo. El informe asegura que el rendimiento académico previo es uno de los factores determinantes de este dato.

El rendimiento académico es el parámetro que hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido durante la etapa de escolarización, cuyo objetivo es alcanzar una meta educativa, es decir, un aprendizaje. De ahí que no se tenga que subestimar la importancia de un método de estudio eficaz durante la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, porque los resultados obtenidos durante esos años serán un factor decisivo y determinante del éxito durante la universidad.

Si un estudiante, durante la escolarización obligatoria, tiene que enfrentarse con una cantidad máxima de 50 páginas por examen; en la universidad, el material de estudio puede ascender hasta 600 páginas, con un nivel de detalle, especificidad y dificultad considerablemente mayores. Muchos alumnos no se sienten lo suficientemente equipados para afrontar dicho reto, que equivale a escalar el Everest ataviado solo con algunos arneses.

Las clases son demasiado numerosas en la mayoría de los casos, dejando escaso o nada de tiempo ni espacio a los docentes para enfocarse en las diferencias individuales de cada alumno, así como en sus características de aprendizaje. Para suplir esta necesidad, han nacido métodos como el de Curso Genius, primer curso internacional que imparte un método de estudio personalizado, científicamente estudiado con más de 1.000 testimonios certificados cada año.

Con el método, se personaliza cada fase del estudio, desde el momento en que el alumno tiene que sentarse a estudiar hasta el desarrollo del examen, mejorando notablemente parámetros como la motivación, la resiliencia, la disminución de la ansiedad y el estrés y aumentando el rendimiento académico, tal y como demuestran recientes investigaciones.

El abandono escolar no se combate reduciendo el temario o cambiando los exámenes, la forma de mitigarlo es mediante un sistema escolar mejorado, que estudie las características de los alumnos antes de hacerles estudiar y les provea de una metodología que les permita aumentar su percepción de logro y sus resultados.



