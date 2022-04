‘Hogares del futuro’ de la mano de Glass by Gaviota: así es ZOE, su nueva línea de cerramientos de cristal Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 12:53 h (CET) ​El periodo transcurrido entre 2020 y 2021 ha sido una época marcada por nuevos hábitos. Esto ha impactado en la forma de vivir y relacionarse, y también en el poder de decisión y elección antes de reformar o decorar un hogar, pero también de adquirirlo. De este modo, Glass by Gaviota, consciente de los tiempos que corren, en los que se demandan espacios multifuncionales, y diáfanos, ofrece soluciones como ZOE para impedir que el factor meteorológico interfiera en el confort interior de la vivienda Según los expertos en arquitectura, ’los hogares del futuro’ están concebidos como espacios multifuncionales, listos para vivir y convivir bajo su techo, pero también para teletrabajar o para practicar deporte, sin olvidar el ocio individual o en familia. Todas estas necesidades provocan una fuerte demanda de espacios donde el tándem interior-exterior cobra especial relevancia.

Espacios ‘multifunción’, confortables y sostenibles

‘Los hogares del futuro’ aúnan confort, sostenibilidad, comodidad, versatilidad y espacios multifunción, entre otras cualidades. En ellos, las personas pueden relajarse, trabajar, o realizar cualquier tipo de tarea sin que las circunstancias exteriores le afecten, como puede ser, de nuevo, el clima. Conscientes de la necesidad de mantener una temperatura constante durante todo el año, y con el fin de conservar la luz natural, maximizando todo su potencial, Glass by Gaviota y su nueva línea de cerramientos innovadores Zoe, se preocupa en cumplir rigurosamente con los criterios del Passivhaus desarrollando su disruptivo lema ‘confort con vistas’. Esto implica la protección del clima, dentro y fuera del hogar, pero conservando, al mismo tiempo, el disfrute de la panorámica exterior.

En este sentido, y en palabras de Alejandro Vidal, director comercial de la firma, ‘’los cerramientos innovadores como los que ofrece la nueva gama Zoe de Glass by Gaviota, se presentan como la mejor opción atemporal enfocada a todo tipo de espacios, como apartamentos, chalés, u oficinas, entre otros’’. Además, son idóneos para hogares donde residen varias personas, incluidos niños, ya que estas cortinas deslizantes facilitan el desplazamiento del cristal (recreando sensación de ligereza) a la vez que lo protegen, gracias a un sistema de carros regulables.

Disfrutar de las vistas desde la paz del hogar

Pensadas para ambientes vanguardistas y sostenibles, estas cortinas deslizantes son ideales para balcones, jardines o porches, porque hacen ‘muy fácil’ el cerramiento sutil de cada espacio, lo que impacta directamente en el estilo de vida de las personas, convirtiéndolo en un lugar cómodo y protegido al mismo tiempo. Además, la marca tiene muy presente los cambios drásticos de temperatura que se vienen experimentando en los últimos años, por lo que consigue todo un desafío, el control del clima en la ‘zona interior’, asegurando las vistas desde la terraza, balcón o porche, y conservando, al mismo tiempo, el confort y la tranquilidad dentro del hogar. Todo ello, gracias al aporte extra de luz y de claridad y disminuyendo cualquier signo de contaminación acústica.

Asimismo, esta nueva línea ha sido diseñada de forma sencilla y elegante, permitiendo al usuario elegir entre una amplia paleta de tonos y colores, para que pueda diseñar cada rincón de su hogar o espacio de trabajo. En esta línea, y bajo su lema ‘Claros como el cristal’ Glass By Gaviota continúa desarrollando su labor, teniendo muy presentes valores distintivos como la profesionalidad, la rapidez o la eficacia, mientras proponen al cliente un extra de valor, orientándole y ayudándole durante el proceso de elección según sus necesidades.

