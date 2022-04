Tramitar una solicitud de ayudas del Kit Digital con Aclass permite avanzar Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 12:41 h (CET)

Para que las empresas avancen en el proceso de digitalización, el Gobierno de España ofrece un bono llamado Kit Digital que se enmarca dentro del programa Acelera Pyme del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta ayuda se orienta a satisfacer las necesidades de pequeñas y medianas empresas, microempresas y trabajadores autónomos de cualquier sector.

Cada emprendedor o emprendimiento que quiera aprovechar esta oportunidad debe escoger un agente digitalizador adherido al Programa Kit Digital. En este sentido, una de las mejores opciones es la empresa Aclass, que ofrece un catálogo de soluciones para que las empresas avancen en 4 áreas en particular: diseño web, gestión de redes sociales, seguridad en las comunicaciones y comercio electrónico.

¿Cuáles son las condiciones para acceder al Kit Digital? En total, la Comunidad Europea ha destinado más de 12.000 millones de euros para acelerar los procesos de digitalización de las empresas. En España el Kit Digital permite obtener hasta 12.000 € en ayudas directas que sirven para sostener la competitividad y mejorar el uso de las herramientas digitales disponibles en la actualidad. Con el apoyo de Aclass es posible gestionar la subvención, recibir el bono, implementar los servicios y confeccionar la justificación de los gastos.

Para acceder al Kit Digital una empresa o autónomo debe estar al día con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. Además, el emprendimiento no debe estar en crisis y tampoco puede haber superado el límite de ayudas de 200.000 €. En Aclass también es posible encontrar el asesoramiento necesario para conocer cuáles son las posibilidades de cada empresa.

Existen 3 segmentos de beneficiarios en función del número de empleados. En el nivel superior, las pymes de más de 10 y menos de 50 empleados pueden acceder a un bono por 12.000 €. A su vez, la ayuda para las de más de 2 y menos de 10 empleados es de 6.000 €. Por último, las microempresas de menos de 3 empleados o los autónomos sin trabajadores a cargo disponen de 2.000 €.

¿Para qué sirve el bono del Kit Digital? Todas las pymes o autónomos que cumplan con estas condiciones pueden disponer del bono para acceder a distintas soluciones de digitalización que están previamente catalogadas.

Quienes escojan a Aclass como su agente digitalizador pueden desarrollar una tienda virtual o una web corporativa, acceder a un plan de social media para gestionar las redes sociales empresariales o implementar mayor seguridad en las comunicaciones para prevenir intrusiones y filtrados de contenido, entre otros servicios.

Con el soporte de Aclass, es posible aprovechar la ayuda del kit digital e implementar distintos servicios para avanzar en la transformación y mejorar el funcionamiento de una pyme, microempresa o emprendimiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.