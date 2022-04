Grupo Alega: Ante el aumento de los accidentes de tráfico es importante contar con abogados especialistas

Los accidentes de tráfico se han disparado en España a niveles incluso más elevados que los de antes de la pandemia. Este hecho, unido a las nuevas normas impuestas por la DGT hace que ahora más que nunca sea necesario tener en cuenta a los especialistas El aumento de los accidentes de tráfico se podría considerar algo normal si se tiene en cuenta que durante la pandemia las restricciones han hecho que la movilidad se redujera bastante, especialmente en los momentos en los que el confinamiento era más estricto y en los que existía toque de queda.

Sin embargo, esto no logra explicar el motivo por el cual el número de accidentes de tráfico ha superado incluso a las cifras existentes en 2019, antes de la pandemia. Una de las teorías que se barajan es el envejecimiento del parque móvil de España, aunque ya hay ciertas voces que apuntan a que el hecho de haber permanecido tanto tiempo confinados haya podido causar una pérdida de destrezas en los conductores a la hora de retomar el volante.

Sea como sea, lo cierto es que las cifras no son muy esperanzadoras, y más si se tiene en cuenta que el número de muertes en carretera también ha aumentado, por lo que no se habla de simples accidentes sin consecuencias graves. Mientras la DGT descarta que el estado de las carreteras sea otro de los motivos a los que achacar este aumento, una nueva normativa trata de paliar esta estadística que no gusta a nadie.

Estar siempre preparado y alerta es esencial a la hora de salir a la carretera. Conocer a la perfección la normativa y tener el coche siempre a punto también es algo imprescindible. Pero como es imposible controlar las acciones de los demás, nunca está de más tener a mano el contacto de abogados especialistas en accidentes de tráfico a los que se pueda acudir de inmediato en caso de que ocurra lo que nadie espera que pase. Los abogados de accidentes de tráfico están al día de todas las novedades legales y toda la normativa existente en caso de accidente, y pueden ser incluso una mejor fuente de asesoramiento que el propio seguro obligatorio que todos los coches deben tener.

Ante cualquier duda sobre un accidente de tráfico, un abogado especialista siempre puede responder con más rigor sobre lo sucedido, y a su vez, se le presuponen menos intereses que a una empresa aseguradora. Por ese motivo la recomendación de los expertos es siempre acudir a ellos, en caso de que la prevención falle. Aunque por supuesto la prevención de accidentes sea siempre lo más deseable.