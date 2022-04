Las nuevas tendencias financieras en el mundo postpandemia, según Libertex Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 12:42 h (CET) El aumento masivo de la actividad en los mercados financieros ha definido la era postpandémica El número de personas que se ha dedicado al 'trading' y a la inversión en los últimos dos años no tiene precedentes, de hecho, se estima que los actores minoristas representan actualmente hasta el 25% del mercado de valores total y con cifras todavía más altas en mercados en desarrollo.

Después de alcanzar nuevos máximos históricos a finales de 2021, las criptomonedas son uno de los activos que han disfrutado de entradas de capital récord y de una nueva popularidad entre los inversores, tanto institucionales como minoristas. Es fácil ver por qué cada vez más personas evitan los bancos y optan por opciones de mayor riesgo-recompensa. Con una inflación de casi dos dígitos y tasas de cuentas de ahorro ínfimas, las enormes ganancias registradas en los mercados bursátiles y criptográficos, en los últimos tiempos, han sido suficientes para tentar incluso a los ahorradores más conservadores.

Pero ¿qué es lo que está impulsando la exageración en los mercados financieros? ¿cómo puede un 'trader' o inversionista maximizar sus rendimientos potenciales?

El impuesto oculto

Aunque la planificación financiera sólida y el ahorro de dinero han ido, tradicionalmente, de la mano, la era de las tasas de interés ultrabajas ya había comenzado a desafiar ese paradigma. Cuando la superinflación comenzó a afianzarse, los ahorros en efectivo a largo plazo se convirtieron en un camino seguro hacia la ruina económica.

Según los analistas de Libertex: "Si una cuenta de ahorros da un rendimiento anual del 2% en depósitos, pero los precios aumentan un 8% al año, es evidente que, en realidad, estás perdiendo el 6% de tu riqueza cada año".

Si se compara esto con los sorprendentes rendimientos observados en el mercado de valores durante los últimos 12 meses, se convierte en una obviedad. Incluso conservadores como Tesla (TSLA) o Alphabet Inc (GOOGL) habrían dado un 65% y un 38,5%, respectivamente. Ciertamente, muchos de los nuevos participantes en el mercado de valores, que quizá se mostraron reacios al principio, ahora están comprando ETFs (fondos cotizados), índices e incluso acciones individuales con confianza. "Hasta que la inflación esté bajo control — lo que podría llevar muchos meses (o incluso años) y múltiples aumentos de tasas a partir de ahora — las inversiones en valores serán una necesidad absoluta para cualquier persona por debajo de la edad de jubilación", afirman desde Libertex.

La revolución digital

Las cripto han sido uno de los activos sobre los que más se ha discutido en los últimos dos años, llegando a los titulares en 2021 debido a su gran crecimiento, su utilidad recién descubierta y su adopción generalizada. Los movimientos en este mercado de mayor riesgo han sido aún más espectaculares en sus vaivenes que las acciones, pero vienen con mucha más incertidumbre. Por ejemplo, mientras que las BTC (Bitcoin) subieron más del 90% en algún momento de este año, actualmente están casi un 40% por debajo de este reciente máximo histórico.

Sin embargo, con los inversores institucionales ahora totalmente a favor de las cripto como un instrumento con poder de permanencia, parece que estos activos digitales, relativamente jóvenes, tienen todavía varios ciclos de crecimiento por delante. A pesar de su volatilidad característica, todavía se promocionan como posibles coberturas contra la inflación y, por lo tanto, un número cada vez mayor de personas incluye asignaciones de cartera de Bitcoin junto con el oro, por ejemplo. Desde Libertex advierten: "Todavía hay muchos estafadores que operan en este espacio, y es aconsejable tomarse el tiempo para encontrar un bróker de confianza como Libertex, con una aplicación segura y fácil de usar que permite almacenar las existencias criptográficas junto con el resto de las acciones, divisas y productos básicos".

Inversor preventivo

Con la creciente popularidad del 'trading' y las inversiones, el mercado se ha saturado bastante, con empresas que ofrecen servicios financieros. Desafortunadamente, no todos son iguales y la elección de un bróker tendrá un impacto significativo en el rendimiento general. "Libertex ofrece ‘trading’ de CFDs (contratos por diferencia) de cripto sin comisiones, lo que significa que todo lo que paga es el margen al comprar o vender monedas digitales. La mayoría de los operadores en este espacio cobran tarifas de transacción, cambio y comisión en cada compra o venta, lo que reduce las ganancias potenciales en un margen significativo" comentan los responsables de Libertex.

Y añaden: "Si al igual que muchos nuevos criptoinversionistas, eres predominantemente titular de acciones u otros activos más tradicionales, es posible que prefieras tener la opción de almacenar toda su cartera en una ubicación de fácil acceso para mayor comodidad y conveniencia. Afortunadamente, Libertex ha estado conectando a la gente con una variedad de mercados financieros durante casi un cuarto de siglo y puede brindar acceso a todas tus tenencias a través de su aplicación intuitiva y galardonada con múltiples premios".

"No pongas todos tus huevos en la misma cesta"

Aunque el 'trading' a corto plazo puede ser emocionante, algunas personas prefieren, razonablemente, invertir a largo plazo. En este sentido, el nuevo tipo de cuenta Libertex Invest permite realizar compras de acciones a largo plazo de forma totalmente gratuita. Es decir, no se cobrará ninguna tarifa de transacción, comisión u otros costes, lo que significa que se puede comprar y mantener acciones individuales como Microsoft o Apple o incluso índices como S&P 500 o Nasdaq en los términos más atractivos. "Incluso si eres un trader acérrimo de corazón, tienes que admitir que siempre es bueno tener un nido de ahorros de bajo riesgo escondido para días lluviosos", afirman desde Libertex.

Con esto en mente, el nuevo producto Libertex Invest permite mantener las carteras de 'trading' activo y de inversión pasiva convenientemente separadas, mientras brinda condiciones justas para ambos tipos de cuenta. "Si estás a punto de sumergirte en uno o ambos mundos de inversión y CFDs criptográficos, probar Libertex y abrir tu propia cuenta dedicada sería una elección bastante sabia", afirman desde Libertex.

Advertencia de riesgo: Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70,8% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Haga clic aquí para leer nuestra Advertencia de riesgo completa.

El valor de una inversión en acciones y participaciones puede disminuir o aumentar, por lo que es posible que recupere menos de lo que invirtió. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Indication Investments Ltd se considera autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. La naturaleza y el alcance de las protecciones al consumidor pueden diferir de las de las empresas con sede en el Reino Unido. Los detalles del Régimen de Permisos Temporales, que permite a las empresas con sede en el EEE operar en el Reino Unido durante un período limitado mientras buscan la autorización completa, están disponibles en el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera.

LIBERTEX es una plataforma de trading utilizada por Indication Investments Ltd., una empresa de inversión de Chipre regulada y supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) con número de licencia CIF 164/12.

Limitaciones jurisdiccionales: Libertex Invest solo está disponible en los países del EEE.

