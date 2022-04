La freidora de aire Proscenic T22 está revolucionando el sector gracias a sus innovaciones tecnológicas

La freidora de aire Proscenic T22 prueba que los electrodomésticos inteligentes son imbatibles.

Llegaron para que la alimentación fuera más saludable, pero hay quien ha dado un paso más. Además de cocinar sin aceite, la freidora de aire ahora se puede controlar a través del teléfono móvil o incluso con Google Assistant o Alexa. También se ha aumentado su eficiencia de cocción en un 30 %, eliminando la humedad en el interior de la comida, para que quede crujiente, jugosa y con hasta un 90 % menos de grasa. Estos son los propósitos que se marcó la compañía Proscenic al lanzar su freidora de aire T22 y los ha cumplido con creces.

Patatas fritas uniformemente doradas, alitas crujientes, pizzas en su punto, verduras a la parrilla, pollo asado, un filete de salmón… En su interior, con una capacidad de 5 litros, se puede asar, freír, hornear o hacer a la parrilla toda clase de alimentos gracias a la tecnología TurboAir, que incrementa 7 veces la velocidad de circulación del aire. Para poder usar las manos mientras se cocina, ofrece conectividad wifi de forma que pueda ser controlada de manera remota desde la aplicación del teléfono móvil, además de ser compatible con aplicaciones para control por voz.

Cuenta con 13 funciones de cocción que incluyen 11 preajustes y la temperatura de cocción también se puede ajustar manualmente en incrementos de 5º C, mientras que la duración se puede ajustar en incrementos de 1 minuto, por lo que la temperatura puede oscilar entre 70º C y 205º C, según cada necesidad. Todo sin que se tenga que esperar en la cocina en caso de que haya que agitar o dar la vuelta a lo que se esté preparando, ya que cuenta con un recordatorio disponible en la aplicación que funciona basándose en el tipo de comida que se elija.

La innovación tecnológica de la freidora La innovación tecnológica es una de las señas de identidad de Proscenic y, gracias a ella, ha conseguido que esta freidora de aire reduzca el ruido hasta en un 20 % en comparación con otras freidoras sin aceite, manteniendo un bajo nivel de ruido de 48 decibelios mientras trabaja. Por eso, este electrodoméstico inteligente, que buscaba mejorar la calidad de vida de los cocineros de la casa, está demostrando que la tecnología es una de las claves para facilitar la tarea de cocinar en casa, siguiendo una alimentación saludable. Para los que anden escasos de ideas, incluye un libro de 100 recetas y la posibilidad de poder guardar y personalizar las recetas propias en la app de Proscenic.

Otra de sus ventajas es que, además de ser muy fácil de usar, es muy fácil de limpiar. Cuenta con una cesta antiadherente y extraíble, apta para el lavavajillas. Un pequeño electrodoméstico inteligente que está revolucionando el sector, permitiendo que quienes lo usan dispongan de más tiempo libre y garantizando una cocina saludable que reduce la ingesta de calorías.

Acerca de Proscenic Fundada en 2013, Proscenic es una compañía líder en el área de los electrodomésticos inteligentes. Proporciona soluciones a través de sus productos, caracterizados por la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. Para ello, analiza en profundidad, a través del big data, las necesidades de los usuarios, buscando respuestas prácticas.

Cuenta con una sede mundial de I+D en Shenzhen, “el Silicon Valley de China”, y sucursales en Japón, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Su negocio cubre los mercados de más de 60 países y regiones, incluida España, donde crece de manera constante. Además de freidoras sin aceite, ya ha lanzado con éxito una serie de robots limpiadores, aspiradoras inalámbricas y purificadores de aire. Está presente en TikTok, Instagram y YouTube y planea consolidar su marca en el mercado español.