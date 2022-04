El síndrome del teletrabajo presencial y los programas de bienestar Emprendedores de Hoy

Ahora que parece que se va recuperando la “normalidad” en la vida de los ciudadanos es el momento de hacer balance. La pandemia, sin duda, ha marcado un punto de inflexión en el teletrabajo. Las videoconferencias han mantenido conectadas las personas, pero han repercutido en las relaciones de los equipos, que paradójicamente han sentido una fuerte desconexión.

El formato mixto de trabajo (días alternos en oficina y teletrabajo) parece que va a ser la fórmula ganadora, aunque la mayoría de las empresas les gusta la presencialidad.

Muchos de los trabajadores que se incorporan a su puesto están padeciendo el “síndrome del teletrabajo” incluso en la oficina. La vuelta de un modo flexible conlleva que sigan sin coincidir con todos sus compañeros. La sensación, aun estando fuera de casa, es de estar “teletrabajando presencialmente” porque no hay reuniones físicas, visitas externas, ni la mitad de los compañeros habituales.

La pérdida del contacto físico con los compañeros puede enfriar las relaciones y disminuir el espíritu de equipo y el sentimiento de pertenencia. Además, este alejamiento y la desconexión que conlleva tiene un gran coste en la salud de los empleados y, consecuentemente, en el rendimiento. El desapego, el sentimiento de sentirse aislado, es una de las consecuencias principales.

Actividades de team building Dado lo tocados que ha dejado la pandemia a los ciudadanos, lo que se necesita ahora -con independencia del sector y el tamaño de las empresas- es invertir en programas y actividades para favorecer la motivación y el bienestar psicológico de los empleados. Por eso, ahora más que nunca, es importante apostar por herramientas que permitan motivar y cohesionar equipos de trabajo. Una de las más eficaces son las actividades de team buildingy si es en un entorno de naturaleza, mejor aún.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers, una de las agencias de referencia del sector de la motivación y las actividades outdoor, dice lo siguiente: “Volvemos, por fin, a poder captar físicamente las emociones, ver caras, testar la intensidad del evento y disfrutar de las sonrisas de nuestros clientes. Han sido unos meses durísimos y volvemos con más ilusión que nunca”.

Su socia, Raquel Sánchez Armán, dice que antes la demanda estaba clara: eventos para soltar adrenalina o tener una experiencia vivencial impactante. “La tendencia pospandemia es clara, se apuesta por eventos al aire libre donde prima la salud, actividades relativamente sencillas y mucho más asequibles para todos, donde se pone el acento en el bienestar”.

“La pandemia contagió gravemente al sector de los eventos presenciales”, dice Raquel Sánchez Armán, “cuando parecía que esta pesadilla había finalizado, el aumento de contagios por la variante ómicron alteró nuevamente nuestras expectativas y los planes de muchas compañías estas Navidades. Todos los eventos agendados se cancelaron en cuestión de una semana. Ahora hay muchas ganas de sentir la energía del directo en las conferencias y también una gran demanda de actividades outdoor”.

Actividades en la naturaleza A través de actividades de team building se busca desarrollar y potenciar las habilidades de comunicación, cohesión y trabajo en equipo. Jesús Ripoll explica su método: “Nos fundamentamos en las 4C: Comunicación, Colaboración, Coordinación y Confianza.Dinos qué quieres conseguir y te ayudamos a lograrlo. Si el clima laboral está tenso o muy enrarecido y se propone a los empleados una actividad demasiado frívola es poco probable que la acepten de buen grado y que sea útil”.

Las actividades de lógica e ingenio, trabajo de creatividad, de fortalezas de equipo… son de gran ayuda para reforzar el compromiso del empleado con la empresa, reforzar lazos entre compañeros y crear nuevos vínculos.

En plena naturaleza y saliendo de la crisis sanitaria, los beneficios de este tipo de actividades son innegables tanto a nivel mental como físico. Entre las numerosas ofertas de team building ha sorprendido las siguientes propuestas de Helpers Speakers: un paseo sanador por el campo con Alejandra Vallejo Nágera, subir de nivel con un trekking con la campeona Edurne Pasabán o una regata mediterráneamente divertida.

Caminos de salud con Alejandra Vallejo Nágera Con 27 libros escritos, Alejandra Vallejo Nágera es una de las psicólogas con mayor reconocimiento del país.

El senderismo es más “consciente”, se aleja de la competitividad e incluye paradas para dialogar y reflexionar, creando un paralelismo entra la compañía y la vida. Se adapta a cualquier persona, independientemente de su condición física.

Por otro lado, la supervivencia somete a los participantes a una crisis para obligarlos a tomar conciencia de los recursos con los que cuentan y la forma en la que el grupo tiene que salir adelante. Esta actividad es dirigida también por Jorge Corella, coach y campeón del mundo de supervivencia en la naturaleza. Las distintas experiencias que forman esta actividad, junto con la dualidad de perfiles y el estilo comunicativo, acaban siendo muy enriquecedoras para sus participantes.

Team coaching en veleros Team coaching y team building en veleros se presenta como una de las actividades outdoor definitivas. Es perfecta para aquellos equipos que navegan en un mar de dudas, que están desconectados entre ellos debido al teletrabajo o para los que sufren ansiedad. Los objetivos de esta práctica es la gestión de equipos mediante el cambio, resolución de conflictos, incremento del sentido de pertenencia y compromiso con la empresa y técnicas de empoderamiento.

«Llegar más alto»: conferencia outdoor + actividad trekking con la escaladora Edurne Pasabán El formato conferencia outdoor es la combinación de una conferencia estándar con actividades al aire libre y en interacción con la naturaleza, lo cual da como resultado un método bastante innovador. La convivencia brinda experiencias que fomentan la mejora de cada uno.

Con el objetivo de aportar a individuos y compañías inspiración para llegar más alto, Edurne Pasabán, la primera mujer del mundo en subir los 14 ochomiles, comparte los aprendizajes de su experiencia vital en sus expediciones.

Esta actividad simula una expedición a través de un pequeño trekking. Durante medio día se trabajan varios aspectos: actitud, pasión y propósito, adaptación al cambio, liderazgo e influencia y visión compartida.

Nacho Dean: «Camino al liderazgo» La vida de Nacho Dean parece sacada del guion de una novela. Este hombre pasó de ser estudiante de publicidad a convertirse en un Willy Fog moderno y dar la vuelta al mundo caminando en algo más de 80 días, con unos 45 km diarios de media. Se ha convertido en el primer español en alcanzar esta meta. Bajo la defensa del medioambiente, cruzó 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario y sin asistencia desde 2013 hasta 2016. Este logro le hizo merecedor de la Medalla de la Ciudad de Málaga en 2016 y el Premio Talentia a la Cultura y el Deporte en 2019, además de ser nominado a los premios Discovery Awards 2014 y al Princesa de Asturias de la Concordia en 2015. Asimismo, ha unido a nado los cinco continentes.

Disfrutar escuchando sus vivencias y experiencias alrededor de un fuego por la noche no tiene precio. Su actividad se basa en realizar un trekking adaptado a las necesidades de cada grupo, que incluye reflexiones relacionadas con el mundo empresarial. Además, se puede elegir la temática (liderazgo, sostenibilidad, emprendimiento o trabajo en equipo).

El liderazgo del gregario con el exciclista profesional Luis Pasamontes Para que el equipo sea ganador, el papel del gregario es imprescindible en el ciclismo. Esto se convierte en un paralelismo con el mundo empresarial. Cada individuo ocupa un lugar y cuenta con una misión, sea cual sea su posición en la cadena. No todos están preparados para liderar un equipo o ser el CEO de una compañía, por lo que es fundamental saber encontrar el lugar de cada uno.

Luis Pasamontes transmite un mensaje muy claro: sentirse orgulloso de uno mismo y de lo que se aporta al equipo. Las etapas complejas se superan todos juntos, comunicando, confiando, repartiendo roles, respetando, etc.

En Helpers Speakers recuerdan su máxima: “Empleados felices, empresas rentables”. Los interesados en contratar los servicios de Helpers Speakers o solicitar información pueden hacerlo a través de su página web.



