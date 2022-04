Pamplona se prepara para una temporada de verano sin precedentes, por alojamientosenpamplona.com Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 10:49 h (CET) Pamplona es una de las ciudades que puede alardear de haber colgado el cartel de ‘completo’ en casi todos sus establecimientos durante esta Semana Santa 2022, lo que hace augurar una temporada de verano histórica Las señales de que el turismo se estaba sintiendo cada vez más atraído por Pamplona hace ya tiempo que se estaban dejando ver, pero esta Semana Santa 2022 lo ha confirmado. Encontrar alojamiento en Pamplona se ha convertido en una misión casi imposible para los más rezagados, y los restaurantes con mejores puntuaciones en las guías de restauración tenían sus reservas completas.

Sin lugar a dudas, esta Semana Santa ha sido tan solo la antesala del que promete ser un verano sin precedentes a nivel turístico. Pamplona ha sido siempre una ciudad atractiva para los turistas en verano, especialmente en San Fermines. Este año la ausencia casi total de restricciones, sumado a que el turismo nacional se encuentra en su mejor momento deja entrever que la ciudad se enfrenta a la que sea, posiblemente, una de las temporadas de verano más históricas que se recuerden, por lo que muchos expertos del sector de la hostelería se preparan ya para batir récords y ofrecer el mejor de los servicios.

A su vez advierten que es importante no dejar toda la preparación del viaje para el último momento. Las facilidades ofrecidas a los viajeros respecto a cancelaciones y cambios de último momento son garantía suficiente para que quien desee programar su viaje a esta bella ciudad lo haga con tiempo y asegurándose encontrar los apartamentos en Pamplona que sean de su conveniencia. Dependiendo de las fechas escogidas en estos momentos ya resulta complicado encontrar un hotel o un hostal en Pamplona, por lo que ser previsor en ese sentido puede ahorrar muchos dolores de cabeza de última hora.

También es sabido que mucha gente suele esperar a la hora de reservar su alojamiento para ver si puede, de ese modo, encontrar una ganga de última hora. Lo cierto es que viendo la tendencia alcista de los precios en general y la popularidad de este destino no parece lo más recomendable; sin embargo, en Pamplona siempre suele haber sitio para los amantes del riesgo y la aventura, así que… nunca se sabe.

Lo cierto es que todos los pronósticos apuntan a una temporada de verano sin precedentes, y los deseos de todos están en que así sea, ya que después de dos años en los que las buenas noticias no abundaban en este sector, el optimismo por fin parece haber llegado junto con el buen tiempo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.