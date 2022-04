Goldden Green ayuda a descubrir todo lo que el CBD puede hacer por la salud Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 10:22 h (CET) El cannabidiol o CBD se ha consolidado durante los últimos años como un elemento capaz de mejorar considerablemente la salud y el bienestar personal. Los estudios realizados, la extensión de su consumo y un mayor conocimiento de sus propiedades por la sociedad en general han permitido que su uso sea cada vez más frecuente Hoy en día, el CBD es utilizado con numerosas finalidades, desde dormir mejor hasta aliviar distintos tipos de dolores, pero lo cierto es que este elemento presente en la flor resinosa del cannabis tiene muchos beneficios que merece la pena conocer mejor.

¿Qué es el CBD?

En primer lugar hay que evitar confusiones. En la planta del cannabis sativa se puede encontrar tanto el CBD como el tetrahidrocannabinol o THC como muchos otros componentes. Ahora bien, suele producirse una confusión entre CBD y THC que no tiene nada que ver con la realidad porque son elementos completamente diferentes.

Para empezar, el THC tiene efectos psicoactivos, es decir, “coloca” y crea una adicción, mayor o menor, en quien lo toma.

El caso del CBD es radicalmente distinto. Este compuesto no tiene efectos psicoactivos y tampoco crea ningún tipo de adicción por lo que su consumo es muy seguro.

Además, para una mayor tranquilidad de todas las personas que consumen CBD, en España solo se puede comercializar si la presencia de THC está por debajo del 0,2%, es decir, es prácticamente inexistente.

Sin efectos psicoactivos, el CBD se ha revelado como un compuesto con potentes propiedades terapéuticas y para el bienestar en general que han sido reconocidas por diversos países y por la OMS. Puede ser muy útil para combatir los efectos de algunas enfermedades o dolencias, pero, aunque no se padezcan, es un potente aliado para lograr un mayor bienestar en general.

Beneficios del CBD

La lista de beneficios del CBD no ha dejado de crecer durante los últimos años a medida que se han ido llevando a cabo nuevos estudios sobre este compuesto. Estos son algunos de los efectos positivos más destacados.

Antiinflamatorio

Es uno de los beneficios más conocidos del CBD. Esta propiedad inflamatoria hace especialmente interesante el CBD para combatir los dolores musculares. Es muy útil para las personas que practican deporte para evitar lesiones o reducir el dolor que pueda llegar por la inflación de los músculos.

Ahora bien, también puede resultar muy beneficioso para las personas que no llevan a cabo ningún tipo de deporte, pero sufren una hinchazón o un dolor muscular que se pueda producir en un momento dado.

En estos casos se puede usar de forma tópica para aliviar el dolor justo en la zona del cuerpo en la que se quiere actuar y la acción se suele notar con rapidez.

Analgésico

El CBD es un potente aliado frente a los dolores. Resulta especialmente útil para las personas que padecen enfermedades con dolores crónicos como, por ejemplo, la fibromialgia.

El CBD actúa sobre el sistema endocannabinoide y los reguladores del dolor y permite también reducir o eliminar los dolores que se puedan producir de forma puntual debido a un factor externo o interno.

Los efectos antiinflamatorio y analgésico combinados hacen del CBD una sustancia muy interesante para reducir los dolores debidos a enfermedades o situaciones concretas. De hecho, en Goldden Green se puede encontrar el aceite de CBD PMS para reducir el dolor premenstrual y que incorpora también jengibre, santolina y melisa.

Actúa como relajante y facilita dormir mejor

El estrés es una situación que afecta a un gran número de personas y que muchas veces lleva asociada la dificultad para conciliar el sueño o una peor calidad del descanso cuando se logra dormir.

El CBD es un producto natural que funciona como un relajante muscular y que tiene propiedades que ayudan a dormir más fácilmente y con más profundidad y durante más tiempo. La angustia que suele acompañar al momento de ir a dormir queda, de esta forma, muy reducida con el uso del CBD.

En Goldden Green se puede encontrar el aceite de CBD Power Sleep diseñado especialmente para facilitar tanto la llegada del sueño como dormir más profundamente después. En esta creación, al CBD seleccionado se une la acción de aceites esenciales de lavanda, lavandina, margarita o soja para conseguir un efecto más intenso y duradero.

Ayuda a combatir la ansiedad

La ansiedad leve asociada a las formas más extremas de estrés, pero sin deberse a una enfermedad subyacente es otro de los problemas que se detectan cada vez más. También en estos casos, el CBD permite recortar los problemas de ansiedad a través del efecto ansiolítico.

El CBD es una solución natural a estos problemas que evita tener que recurrir a compuestos químicos.

Stress Less es el aceite de CBD que ha creado Goldden Green para combatir el estrés y la ansiedad y que está enriquecido con enebro, haya, ciprés y pino para facilitar una mayor relajación.

Este aceite es una buena muestra de como el CBD no es solo una sustancia que tenga un efecto terapeútico en algunos casos, sino que es un compuesto que puede ayudar mucho a mejorar el bienestar cotidiano de las personas que lo toman.

Dolores óseos

Tanto para los problemas óseos que suelen acompañar a la edad como para los casos de artritis reumatoide, el CBD puede ayudar a reducir los dolores óseos por su efecto antioxidante.

Mejora el estado de ánimo

El CBD también actúa sobre los niveles de serotonina y es un compuesto que ayuda a combatir el estrés y a disfrutar de un estado de ánimo mejor y más positivo.

Para lograr el efecto adecuado, es importante que el producto, el CBD, sea elaborado con la máxima calidad. En el caso de Goldden Green se cuida al máximo todo el proceso para ofrecer productos con las máximas garantías y una calidad premium.

En muchos de los productos como los aceites se refuerzan sus efectos a través de plantas y otros elementos naturales que permiten potenciar aún más los efectos beneficiosos del CBD.

Sin efectos secundarios

Es importante subrayar que el CBD apenas puede tener efectos secundarios muy leves. Es un compuesto muy seguro que solo puede dar algún problema si se excede en mucho la dosis máxima recomendada.

De cualquier forma, es importante vigilar las interacciones que se puedan generar entre el CBD y otros medicamentos porque el efecto de las medicinas puede verse ampliado o disminuido por el CBD

Nueva gama de flores de CBD de interior

Goldden Green se ha consolidado como uno de los proveedores de productos CBD de calidad con sus aceites y, ahora, ha ampliado su oferta también a flores de CBD. En la web se pueden encontrar ya dos grandes líneas: flores de interior y de exterior en las que hay una gran variedad de opciones.

Las flores de CBD es una forma de disfrutar de los efectos beneficiosos del CBD recurriendo a lo que sería su esencia: la propia flor. Estas flores, como ya hemos comentado, no tienen efectos psicoactivos ni tampoco crean ningún tipo de adicción ni provocan los efectos que genera el THC.

La nueva colección de flores de CBD de interior está integrada por flores de diferentes tipos de cannabis y se pueden adquirir en una gran variedad de cantidades, desde los 5 g hasta los 100 g. en prácticos sobres para su consumo.

Las posibilidades en flores de CBD de interior se completan con una completa gama de exterior y la posibilidad de adquirir packs de degustación para poder decidirte por las variedades que más te gusten.

Las flores de CBD pueden consumirse con un vaporizador, fumándolas o preparándolas junto con otros alimentos.

