martes, 26 de abril de 2022, 09:01 h (CET) "En EE.UU. la gente no tiene rubor en decir que se ha arruinado", asegura el presentador de TV El famoso presentador de televisión e imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, Bertín Osborne, ha asegurado que “la Ley de Segunda Oportunidad me lleva sorprendiendo desde que me la contaron hace tres años”. Lo ha hecho durante la presentación de las Jornadas de la Ley de Segunda Oportunidad que se han celebrado en la Cámara de Comercio de Sabadell. VER VÍDEO

En su opinión, también es sorprendente “la falta de información que hay sobre esta ley que muy pocos conocen”. Y es que “los perjudicados por esta ley no querrán que se publicite mucho. Serán los que pretendan que esto no se sepa”.

La Ley de Segunda Oportunidad busca acabar con el estigma social que sufren muchas personas por haber vivido un aparente fracaso al verse en una situación de sobreendeudamiento. Bertín Osborne recuerda que “en Estados Unidos, el país en el que yo he vivido 15 años, la gente no tiene ningún rubor de decir que se ha arruinado y pedir ayuda”.

Hay que señalar que esta ley tiene su origen en Estados Unidos y a ella se han acogido figuras tan conocidas como Donald Trump, Walt Disney o Steve Jobs. En esta línea, Bertín señala que “si has tenido un problema y lo has superado, todavía demuestra que eres más válido. Los anglosajones tienen otra forma de ver y aquí nos da mucha vergüenza”.

Por último, recuerda que en Repara tu Deuda Abogados están recibiendo 3000 llamadas diarias. Y es que “lamentablemente, va a hacer falta que podáis ayudar a muchísima gente”. Hasta la fecha, el despacho de abogados ha conseguido cancelar más de 70 millones de euros a sus clientes, repartidos por toda la geografía nacional.

Para poder acogerse a esta ley, es necesario cumplir una serie de requisitos como son no superar los 5 millones de euros de deuda, no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años, haber intentado un acuerdo para el pago a plazos de la cantidad debida y ser un deudor de buena fe.

