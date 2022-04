6 regalos de cosmética para el Día de la Madre de marcas como Medik8, Omorovicza o Perricone MD

"Ellas nos descubrieron el universo beauty y, gracias a su ejemplo, ahora somos nosotras quienes podemos cuidar de su piel con las últimas innovaciones" Si hay una imagen icónica que se ha quedado grabada en la memoria es aquella en la que se imitaba a mamá cuando hacía su rutina de skincare, se maquillaba o se arreglaba el pelo. Este proceso natural de cuidado personal que se transmite en gran parte de madres a hijas, explica que, según diversos estudios como el publicado por Klarna, la Generación Z sea la que más consume productos de skincare y sobre todo la que comienza a cuidarse la piel desde más corta edad, incluyendo los más avanzados y efectivos gadgets de belleza. Un dato que podría hacerse extensivo a las millennials.



Es por ello que el Día de la Madre se convierte en la excusa perfecta no sólo para demostrar que sus sabios consejos han convertido en alumnas aventajadas, sino que la evolución del sector permite ser ahora a las hijas quienes recomiendan productos cosméticos que, además de ofrecer experiencias de autocuidado placenteras, cuentan con innovadoras formulaciones que dan solución a distintas necesidades. Una oportunidad para descubrirles marcas de autor exclusivas y productos que marcan una nueva era en eficacia cosmética. A continuación, proponemos una selección de 6 regalos para sorprender y cuidar la piel de las mejores maestras.

La mascarilla coreana que está causando sensación

X-lifting Mask de Boutijour

Precio: 62€ purenichelab.com

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla de algodón e hidrogel hidratante enriquecida con extractos botánicos para proporcionar una experiencia reafirmante única y redefinir el contorno del óvalo facial, reafirmando hasta los pómulos.

El retinoide que se puede usar de día y en verano

r-Retinoate de Medik8

Precio:175€. Medik8.es

r-Retinaote de Medik8 es una crema-suero activador de juventud, trabaja en la reducción de finas líneas y arrugas. La piel se transforma en una piel más uniforme y luminosa. Se puede usar de día y de noche porque no es foto sensible, y se puede aplicar en verano porque no es sensibilizante.

La novena que es una auténtica cura para la piel

The Cure de Omorovicza

Precio: 249€. purenichelab.com

The Cure de Omorovizca es un tratamiento en ampollas de 9 días para renovar y resetear la piel cansada y estresada en tres fases. Perfecto para fortalecer la piel antes del sol y regenerarla después de las vacaciones.

Un buffet self-service de poderosos activos antiedad

Cold Plasma Plus+ de Perricone MD

Precio: 159€. perriconemd.es

Cold Plasma Plus+ de Perricone MD es un suero energético concentrado que dirige los 9 signos del envejecimiento más comunes, aportando resultados visibles y personalizados. Es un buffet inteligente de ingredientes que entrega a cada piel el principio que más busca o necesita.

Una escapada sensorial por un bosque

Forest Therapy Bath And Shower Oil de Aromatherapy Associates

Precio: 64€ purenichelab.com

Forest Therapy Bath And Shower Oil de Aromatherapy Associates forma parte de una línea pensada para desconectar del estrés y conectar con la naturaleza. Ideal para compensar el ajetreado ritmo de vida de las madres.

Para que presuma de pies bonitos este verano

Instant Foot Peeling de Lova Skin

Precio: 62€ purenichelab.com

Instant Foot Peeling de Lova Skin es un suero exfoliante de pies. Un tratamiento ultra rápido para eliminar durezas y callosidades en tan solo 1 minuto.