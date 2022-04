¿Cómo lavar la ropa de moto? Emprendedores de Hoy

La tienda especializada en ropa y equipaje moto, Babiek Moto Adventure, enseña a limpiar la ropa de moto y responde a las preguntas más frecuentes sobre este tema. Muchos moteros tardan demasiado en limpiar la ropa de moto porque no tienen claro el proceso y temen dañarla.

¿A mano o a máquina? En realidad, el lavado a mano es siempre la mejor alternativa, asegura Babiek. Aunque exige más esfuerzo y tiempo, las prendas quedan muy bien y se desgastan menos. Si se necesita, también se puede utilizar la lavadora. En tal caso, siempre se debe hacer con un programa delicado, a menos de 30 ºC y con el centrifugado a la menor intensidad posible. Babiek insiste en que cuantas más veces se lave la ropa de motero a mano, mejor.

¿Por qué se debe tener precaución con los detergentes y productos empleados? El detergente para ropa de moto ha de ser suave y delicado. Aunque se puede utilizar el jabón de Marsella, los expertos recomiendan detergentes específicos para estos materiales. En la tienda online de Babiek hay disponibles todo tipo de productos específicos para el cuidado de las prendas de moto.

Babiek también recomienda olvidarse de la lejía, los quitamanchas y los detergentes abrasivos. Si se aplican, se daña la ropa y se reduce su durabilidad, o bien se estropea del todo.

¿Se puede emplear suavizante? La respuesta de los profesionales de Babiek es única y contundente: no. Recomiendan evitar hacerlo, porque progresivamente se reducirá la estanqueidad de las membranas impermeables, lo que perjudicará notablemente su funcionalidad. Es decir, cero suavizante.

Cómo quitar las manchas difíciles Babiek explica para las personas que estén tentadas de utilizar una esponja para acabar con ciertas manchas que no lo hagan. Tampoco aplicar productos abrasivos. Aconseja usar toallas de microfibra o, de lo contrario, se estropeará el tejido. En cuanto a los mosquitos aplastados, se deben humedecer primero y saldrán sin problemas. Si siguen resistiendo, Babiek recomienda utilizar un cepillo de púas de plástico y frotar suavemente.

Cuidados especiales para lavar un traje de cordura para moto Lo cierto es que la cordura como tal no necesita ningún tratamiento especial. Se puede meter en la lavadora con normalidad y saldrá en perfectas condiciones. En cualquier caso, lo primero que se debe hacer es comprobar la composición del artículo. Si incluye otros tejidos técnicos como el Gore-TEX®, es preciso que se apliquen los lavados especiales que estos necesitan.

Los consejos de Babiek Moto Adventure para lavar el material de cordura para motos En primer lugar, recomienda retirar las protecciones y revisar todos los bolsillos para que no se quede nada dentro. Preferiblemente, se deben mantener las cremalleras cerradas.

La lavadora se debe poner a menos de 30 ºC, utilizar jabón líquido ligero y programar el centrifugado más suave posible, nunca por encima de 800 r. p. m.

Seguidamente, se debe tender la prenda sin doblar y sin que el sol le dé directamente. Si se emplea la secadora, es aconsejable elegir un programa caliente de ciclo corto. Babiek enfatiza que lavar a mano es una buena opción.

Por último, es importante tener mucho cuidado al aclarar y asegurarse de que no se deja ningún resto jabonoso. La prenda se puede guardar cuando ya esté seca. En ningún caso se debe meter en el armario si se encuentra húmeda. Se debe ser paciente, esperar a que esté seca y recogerla.

¿Es verdad que las chaquetas de Gore-TEX® se pueden secar en la secadora? Una consulta habitual, después de lavar la chaqueta de moto de Gore-TEX®, es si se puede meter en la secadora. La respuesta es categórica: no solamente se puede, sino que se debe hacer, ya que el aire caliente reactiva la impermeabilidad y prolonga su vida útil. La repelencia al agua del tejido, además, se optimiza.

Eso sí, desde Babiek recomiendan el programa para prendas sintéticas y ponerlo a temperatura baja. Nunca se deben superar los 50 °C. Es suficiente con un periodo de 40 o 45 minutos.

Si, por cualquier motivo, no se puede meter la chaqueta de Gore-TEX® en la secadora, se puede dejar secar en una percha al aire libre y, después, colocar una toalla sobre el tejido exterior y plancharla a menos de 110 ºC.

Como se ha podido comprobar, saber cómo lavar la ropa de moto es clave para prolongar su vida útil. Es importante fijarse en el tejido y los materiales que incluye y actuar en consecuencia. Es más sencillo de lo que parece si se sabe cómo. En Babiek es posible comprar ropa para moto con especialistas que conocen el producto, los cuales recomiendan la mejor opción y ofrecen un asesoramiento personalizado.



