La implementación de ERP para conseguir llevar a una empresa al éxito, con Overtel

martes, 26 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Un tipo de software diseñado para optimizar la gestión de recursos en una empresa es el ERP.

Por medio de sus funciones, las empresas pueden gestionar de forma sumamente eficaz los procesos que forman parte de su cadena de valor. Esto los convierte en una herramienta tecnológica sumamente útil y efectiva para mejorar el rendimiento de cualquier organización.

Sin embargo, los ERP tienen varias versiones, con sus propias características y metodologías de aplicación, lo cual genera debate sobre cuál de ellas ofrece mejores resultados.

El caso de Sabater Spices es un ejemplo claro a analizar. Una empresa que ha demostrado un notable éxito, llegando a ser líder mundial en el procesamiento y la distribución del pimentón y la primera empresa Pimentonera de España que rompió la barrera de facturación de los 100 millones de euros, según datos proporcionados por Alimarket. Consideran muy importante para tener un crecimiento sostenible el respaldo que ofrece el sistema ERP que implanta Overtel y su metodología de implementación.

¿Cuáles son las claves del éxito según Sabater Spices? Sabater Spices es una de las empresas que se ha beneficiado de las ventajas que ofrece el ERP que Overtel implanta y fabricado por Ibermática Industria llamado RPS, no solo en cuanto a las funcionalidades del sistema, sino también por las amplias ventajas que ofrece su metodología de implementación. Esta combina elementos de algunas filosofías de estrategia ERP, como la Agile, caracterizada por su rapidez y flexibilidad o la Scrum, orientada hacia el trabajo colaborativo.

La metodología contrastada de Overtel, además de estas ventajas, evita la generación de costes ocultos durante la implementación del sistema ERP, al mismo tiempo que permite ajustes en el presupuesto y la planificación de las actividades. Gracias a estas herramientas, Sabater Spices ha dado un notable paso en la innovación de sus procesos, especialmente en cuanto a control de calidad y servicio al cliente, lo cual le ha permitido crecer de manera sostenida y convertirse en un referente de calidad en más de 70 países.

Una metodología innovadora para la implementación de ERP y un gran fabricante como garantía Desde 1996, Overtel ha desarrollado un servicio altamente innovador en cuanto a la optimización tecnológica de las empresas y pymes industriales. Actualmente, la experiencia acumulada del ERP RPS suma más de 40 años, lo cual ha provocado su especialización en entornos industriales. Sumado a un gran fabricante como lo es Ibermática, que sigue dotándole de nuevas funcionalidades, pues solo el año pasado invirtió más de 4 millones de euros en el desarrollo del software y junto a la metodología propia de implementación de Overtel, permiten acercar a las empresas hacia una dinámica de funcionamiento conocida como la industria 4.0. Su nivel de automatización y optimización de los procesos les permite alcanzar posiciones a la vanguardia de su respectivo mercado, como lo demuestra el actual éxito de Sabater Spices.

Con fábricas en Perú, China, Senegal y sendas costeras estadounidenses, además de la zona del Levante Español, Sabater Spices es una empresa que apunta al liderato de su sector a nivel mundial. Para este proceso, se ha ampliado el proyecto del sistema ERP RPS que implanta Overtel. En los últimos 20 años, ha sido una base fundamental administrativamente para Sabater Spices en España y desde este año lo será del resto de delegaciones a nivel mundial incorporando y estandarizando la administración global de la empresa. Con esta ampliación, se incorpora también la producción de la empresa en una plataforma única que engloba, por una parte, el ERP para el control global de la administración de la empresa incluida su planificación total así como el mantenimiento tanto de sus instalaciones como de su maquinaria.

Por otra parte, el sistema MES para control global de todas las plantas de producción, además de un SCADA que permite un control e interacción remota con toda su maquinaria, su sistema de Gestión de Almacén SGA optimizando ubicaciones, rutas, etc. y la sensórica iot para la recogida a todos los niveles, cuyo funcionamiento global permite una permanente optimización e innovación de los procesos en cada una de sus fábricas.

Este cambio tecnológico avanzado garantiza un crecimiento sostenido y sostenible de Sabater Spices hasta convertirse en una de las más grandes a nivel mundial.



