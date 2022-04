Overtel y INEXION mejoran la eficiencia en los sistemas productivos Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 17:30 h (CET)

La automatización de los procesos es un paso imprescindible en la evolución de la industria. En la actualidad, se han integrado las tecnologías de la información, aumentando la eficiencia, calidad y seguridad de los sistemas productivos.

No adaptarse a estas innovaciones puede traducirse en una pérdida del nivel competitivo de una compañía. No obstante, para modernizar los procesos industriales, es necesario contar con un software industrial que se adapte al tipo de empresa.

Overtel , una compañía dedicada a desarrollar e implementar nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, ofrece una solución adecuada para cualquier planta industrial. Se trata de INEXION, un sistema de gestión de la producción (MES) de alto rendimiento, diseñado para aportar máxima eficiencia y optimización de recursos.

Los sistemas MES aportan beneficios a las plantas industriales El desconocimiento de los beneficios que aportan los sistemas MES a las empresas ha hecho que muchas tarden en implementarlos. Sin embargo, cada vez son más sonados por el abanico de posibilidades que aporta a las plantas industriales.

En primera instancia, la implantación de estos sistemas permite aumentar la productividad y la calidad de los productos fabricados. Esto se debe a que los sistemas informáticos que apoyan a la maquinaria hacen posible la supervisión y corrección de desperfectos en tiempo real. Gracias a ello, se reducen los errores sin interrumpir la cadena productiva.

La implementación de un sistema MES, además, posibilita ahorrar energía al detectar las fugas y excesos en el consumo. Otro de los beneficios es la eliminación del empleo de papel en la fábrica al almacenar todos los datos en formato electrónico. En consecuencia, se genera una reducción de costes.

Por otro lado, el sistema MES reúne y almacena toda la información relacionada con la producción de la empresa. Gracias a esto, facilita la recolección de datos y permite identificar cualquier error para que sea corregido a tiempo. Con esto, se evita que la empresa genere pérdidas, por más mínimas que sean.

INEXION: un sistema MES que permite automatizar los procesos Overtel dispone de soluciones que cubren las necesidades tecnológicas de todo tipo de empresas. Se encargan de realizar la implementación del software industrial, adaptado a las necesidades de la empresa y de realizar un mantenimiento periódico. Cuenta con un grupo de consultores con experiencia que aportan a las implantaciones un valor añadido. Además, su metodología de trabajo y organización posibilita conseguir una gestión más eficiente del conocimiento de la empresa.

Su software industrial INEXION hace posible automatizar y controlar los procesos que intervienen en la fabricación de productos. De modo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento de la planta de manera notable. Este sistema es adaptable a cualquier tipo de planta industrial.

Con el empleo del sistema INEXION, las empresas consiguen reducir los tiempos medios de fabricación, aportando una mayor eficiencia en relación con las empresas en competencia. Además, el tiempo de espera del cliente también se reduce, mejorando así el servicio al cliente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.