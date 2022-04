Valencia, la capital de la paella valenciana, según el Restaurante El Palacio de la Bellota

Para comer un plato tradicionalmente español y conocido alrededor del mundo, la mejor opción es hacerlo en la tierra de la que es originario, con lo que la Comunidad Valencia es la cuna de la paella valenciana El Restaurante El Palacio de la Bellota es uno de los restaurantes de paella valenciana con más tradición y reconocimiento situado en el corazón de la capital de la Comunidad Valenciana. Con una extensa experiencia en el mundo de la hostelería, el equipo de cocina está siempre a la vanguardia de las tendencias en cocina, aunque su fuerte está en la cocina tradicional, en las recetas con productos típicos de la huerta valenciana y de las costas del Mar Mediterráneo. De la mano de expertos cocineros, en sus fuegos se cocinan las mejores recetas de arroces, carnes, pescados y mariscos con productos excelentes y frescos de primerísima calidad. Otra de sus especialidades es el jamón de bellota, producto 100% español del que toma su nombre. El jamón de bellota ofrecido por este restaurante es de primera calidad y siempre recomienda maridarlo con un buen vino, que se podrá disponer de la extensa y fantástica bodega de la que disponen.

Valencia, la capital de la paella valenciana

Así como dicen que no se puede ir a Roma y no ver al Papa, no se puede ir a Valencia y no comer una paella valenciana. Plato estrella de la Comunidad y exportado alrededor del mundo entero, la paella es, junto al jamón de bellota y la tortilla de patata, la insignia de la gastronomía española. Si se va de turismo a Valencia, lo mejor es callejear por su ciudad y pararse en el Restaurante El Palacio de la Bellota para degustar este magnífico manjar, cocinado a fuego lento, haciendo “chup chup”, escuchando cantar el arroz cuando se forma el típico socarrat. La mejor calidad de los ingredientes hace que sus clientes, disfruten de una buena comida en compañía y en pleno centro de la capital valenciana.

No se debe dejar de disfrutar de un buen plato de jamón ibérico maridado con un buen vino. Una de las magníficas opciones que se tienen a la hora de comer en el corazón de Valencia, es combinar los dos platos estrella del Restaurante El Palacio de la Bellota. Una combinación perfecta que aúna en la mesa sabores explosivos, tradicionales, naturales, puros y sencillos de degustar, como deben ser, los elaborados por generaciones y generaciones, y que se han mantenido intactos hasta estos días.

Una de las mejores recomendaciones que se pueden hacer si se piensa en viajar a Valencia es degustar una paella valenciana y si se hacer en un restaurante en el centro de la ciudad, como es el caso de El Palacio de la Bellota, pues mejor aún puesto que se podrá empapar de la esencia valenciana.