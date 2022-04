7 comprobaciones que se pueden hacer en la caldera si no funciona, según SyA Instalaciones Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 07:13 h (CET) Antes de avisar al técnico, hay algunas acciones que se pueden realizar en la caldera, que resultan de gran utilidad, ya que en muchas ocasiones son solamente despistes por parte de los usuarios que se pueden solventar con simples comprobaciones En los días más fríos del invierno, es primordial estar bien calientes en casa, por lo que la pesadilla de cualquier persona es que se estropee la caldera. Pero en muchas ocasiones, no es un fallo técnico, sino que son errores que se cometen en los hogares que se pueden solucionar con simples comprobaciones. En SyA Instalaciones, especialistas en mantenimiento de calderas y calefacción de gas ubicados en Benabarre (Huesca), explican a continuación algunas de estas comprobaciones que se pueden hacer antes de llamar al servicio técnico.

7 comprobaciones en la caldera

¿La llave de paso de gas está abierta? Comprobar que el gas tiene paso, tanto de la casa como de la caldera.

¿Se ha ido la luz? Un apagón o el salto del diferencial provoca que la corriente no llegue a la caldera y esta deje de funcionar.

¿La llave de agua fría está abierta? Revisar que las entradas de agua están en la posición correcta.

¿La caldera está desconectada? Puede ser que en un período del año se haya desenchufado y no se haya vuelto a conectar. Se debe encender de nuevo si esta está apagada.

¿Están los radiadores purgados? En ocasiones los radiadores pueden contener aire en sus elementos, lo que hace que no se calienten bien. Para solucionar este problema, se deben purgar, sacar este aire, a través de la rosca lateral.

¿Está la temperatura demasiado baja? Puede parecer obvio, pero debido a un despiste, el termostato puede marcar una temperatura demasiado baja para que la calefacción se encienda. Revisar que la temperatura sea la correcta para que se encienda y ajustar a la deseada

¿Está el modo calefacción activado? Otro de los fallos que se acostumbran a detectar es que por causas diversas se desactive el modo calefacción o agua caliente. Revisar que esté conectado.

Si tras estas comprobaciones la calefacción sigue sin funcionar, entonces sí es el momento de llamar al servicio técnico para revisar qué es lo que está pasando. En SyA Instalaciones disponen de servicio técnico que garantiza que todas las averías serán reparadas en el menor tiempo posible. Además, si se instala con ellos la calefacción del hogar, se dispone del primer año de revisión y mantenimiento gratis.

El servicio de mantenimiento SYA Hogar incluye:

Revisión preventiva anual de la instalación individual de gas



Revisión anual a la caldera, circuito y radiadores



Inspección quinquenal obligatoria a la instalación de gas



Inspección bianual obligatoria a la caldera



Análisis de la combustión



Servicio de averías 24h / 365 días con atención en menos de 3 horas incluido.



Servicio de reparación con las 3 primeras horas y desplazamiento incluídos



Financiación 0% para sustitución caldera y/o aparatos a gas

