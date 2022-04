¿Qué incluye el Bono Europa de BonoIncentivo? Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 17:11 h (CET)

Uno de los placeres más gratificantes que tiene la vida es viajar. Las personas sienten felicidad, emoción y gratitud al conocer nuevos destinos turísticos y culturas.

Por esta razón, regalar un boleto de viaje con alojamiento incluido es una buena estrategia de marketing para las compañías que desean atraer y fidelizar a consumidores indecisos.

En España, la empresa BonoIncentivo es experta en preparar premios de hoteles y gestionar todo lo necesario para que el cliente solo tenga que entregar el obsequio y cumplir con sus propósitos empresariales. Dispone de una amplia variedad de paquetes de viajes, entre ellos, el Bono Europa, con precios bajos para las compañías que hacen la promoción.

¿Por qué premiar a los clientes con el Bono Europa es una gran manera de fidelizarlos? En la actualidad, existen muchas estrategias de marketing para atraer a los consumidores y convencerlos de que adquieran el producto final. Sin embargo, algunas de ellas han quedado obsoletas o no son lo suficientemente atractivas para cautivar al cliente. Una actividad que nunca pasa de moda es conocer nuevos destinos. Por eso, regalar un viaje siempre será una gran opción no solo para generar mayor felicidad, sino también hará que el obsequiado se sienta agradecido y, por ende, prefiera a la marca sobre otros competidores.

BonoIncentivo ofrece varias categorías de regalos, todas atractivas, para las compañías que quieren aumentar su cartera de clientes, a través de un obsequio atractivo e inolvidable. Entre sus paquetes de servicio, destaca el Bono Europa, que incluye boletos de vuelo de ida y de vuelta para dos personas con alojamiento de 2 a 4 noches en los mejores hoteles de Europa.

24 destinos pueden escoger las personas que reciban este premio. El mismo es válido por un año y con fechas flexibles, a elegir según la preferencia de los obsequiados. De este modo, las personas pueden disfrutar del regalo cuando lo deseen.

Regalar un viaje a precios accesibles Cuando se piensa en regalar un viaje, lo primero que se viene a la mente son los altos precios que este detalle puede suponer. BonoIncentivo ofrece una alternativa más accesible para que las compañías puedan utilizar esta estrategia promocional sin tener que invertir demasiado dinero. Para esto, brinda paquetes de alta calidad para el cliente que recibe el obsequio, pero a bajo coste para la empresa que lo entrega.

Asimismo, evita que la compañía tenga que preocuparse por hacer reservas o itinerarios, porque el equipo de la empresa de viajes se encarga de gestionar el viaje directamente con el usuario del bono hasta asegurarse de que su experiencia ha sido satisfactoria. Cualquier interesado en el servicio puede contactarlos a través de su página web o solicitar un presupuesto personalizado de acuerdo a sus necesidades.

Bajo el lema “¡Un cliente feliz siempre vuelve!”, BonoIncentivo marca la diferencia en estrategias de marketing promocional, ofreciendo una alternativa económica y efectiva para generar rentabilidad en cualquier negocio o empresa.



