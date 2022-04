Accesorios náuticos inoxidables, de la mano de Suministros Tomás Beltrán Emprendedores de Hoy

Todo navegante conoce la importancia de contar con accesorios náuticos inoxidables que garanticen la vida útil y la funcionalidad de cualquier embarcación. Específicamente, para las embarcaciones recreativas, los dueños buscan constantemente adquirir equipos de la mejor calidad.

Es por este motivo que la empresa Suministros Tomás Beltrán lleva más de 50 años distribuyendo solo los mejores equipos de las marcas más duraderas del mercado, como una respuesta a las necesidades de los navegantes del país.

Accesorios náuticos de acero inoxidable El acero inoxidable es una mezcla de diferentes aceros en los que se utiliza el hierro como material principal. En pocas palabras, en su proceso de elaboración, se le añade cromo, lo que crea un material con una capa que no se oxida con el tiempo, lo que le da una gran durabilidad. Siendo esta la principal característica que deben tener los accesorios náuticos, Suministros Tomás Beltrán cuenta con un catálogo completo en el que destacan diferentes mobiliarios para las barcas recreativas.

Entre su amplio stock,destacan los cables de acero inoxidable en cuatro variedades diferentes,en las que despliegan varias hebras que se adaptan a las necesidades de cada embarcación. De modo similar, los prensacables de cobre niquelado como un elemento sólido que une el material anterior, son la opción ideal para complementar los agarres en el bote.

Así como estos, los ganchos y soportes se usan para ajustar de forma segura los diferentes elementos que se encuentran distribuidos por todo el barco, como el peldaño plegable y las bases inoxidables. Es importante destacar que estos productos no están hechos para elevación, eslingas o dispositivos de soporte de carga, es por ello que se debe consultar la web y las especificaciones de cada accesorio náutico inoxidable, antes de hacer una compra.

Accesorios fabricados para estar en contacto con el agua salada Los yates, los veleros y las motos acuáticas requieren accesorios especialmente fabricados para estar en constante contacto con el agua salada, ya que el salitre que se encuentra en el océano puede oxidar fácilmente un accesorio que no cuente con esta característica. Es por este motivo que la empresa ofrece solo accesorios náuticos inoxidables de alta calidad.

Este tipo de material de construcción náutica se utiliza en gran medida para este tipo de embarcaciones, cuando realmente se quiere complementar un barco fuerte y duradero.

Con este objetivo, Suministros Tomás Beltrán cuenta con una página web en la que despliega todo su catálogo de accesorios náuticos inoxidables de algunas de las marcas más reconocidas y con los precios más competitivos del mercado.



