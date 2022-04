​Ha mareado la perdiz JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 26 de abril de 2022, 08:12 h (CET) En la reciente conferencia de presidentes de Comunidades autónomas, Pedro Sánchez prometió una bajada generalizada de impuestos para hacer frente a la inflación, tal como le pidió el nuevo líder del PP, Núñez Feijóo.

Algunos medios digitales llegaron a realizar encuestas entre sus lectores para preguntarles si creían que Sánchez cumpliría esta promesa, con una respuesta abrumadora de "noes". Ciertamente, la trayectoria del presidente no permite hacerse ilusiones. Lo cierto es que Sánchez ha mareado la perdiz durante semanas ante las demandas de transportistas, pescadores y agricultores, realmente no ha bajado los impuestos, y cifra todo el problema en la invasión de Ucrania. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

