¿Qué hacer en Peñíscola?, por Castellón Virtual

Castellón es una provincia de la Comunidad Valenciana que guarda múltiples atractivos turísticos dignos de ver tanto por españoles como por visitantes de diferentes países. Entre las localidades de mayor renombre para ir de vacaciones destaca Peñíscola, que se sitúa en la costa norte de esta provincia. Esto se debe a que dicha ciudad está ubicada en un lugar predilecto del mar Mediterráneo y es rica en cultivos de olivos, almendros y naranjos.

En la plataforma online Castellón Virtual se pueden consultar las diferentes opciones de qué hacer en Peñíscola, así como saber cuáles son los restaurantes más reconocidos del municipio o los hoteles y actividades de que dispone.

Algunos de los atractivos turísticos que se pueden encontrar en Peñíscola Peñíscola dispone de una zona antigua, donde se encuentra un castillo del siglo XIV que habitó el Papa Benedicto XIII. Esta estructura está cimentada sobre un gran peñasco ubicado a 64 metros del mar. En el municipio también se puede disfrutar de zonas y vías más modernas como el paseo, que se extiende por las playas y por las llamativas ensenadas que forman parte del paisaje peñiscolano.

Asimismo, en la ciudad se puede disfrutar de actividades como visitar el Jardín del Papagayo, donde los papagayos pueden interactuar con adultos y niños en un jardín de alto valor para la biodiversidad. De igual manera, los turistas pueden encontrar un espacio para el paintball, ideal para los amantes de actividades más arriesgadas. Este lugar se encuentra en la Cala Puerto Negro y ofrece para los grupos de amigos 4 espacios diferentes con zanjas, obstáculos, cabañas, torres de vigilancia y mucha vegetación.

Ecoturismo, otro plus del turismo peñiscolano Además de estas actividades, la localidad permite disfrutar de paseos por el paisaje natural de la Serra d’Irta o relajarse en las múltiples calas y playas de arena de que dispone. Cerca de la ciudad de Peñíscola, los amantes de las actividades de aventura pueden hallar atractivos lugares para llevar a cabo actividades deportivas y turísticas en la naturaleza de la mano de Sargantana Aventura, una empresa ecoturística especializada en realizar actividades al aire libre, quedesarrolla actividades como vías ferratas, rapel, senderismo, kayak, espeleología, tiro con arco, rocódromo, barranquismo, entre otras. Además, a las afueras del municipio, se encuentran las Cuevas del Forcall, otra atracción natural que está formada por rocas calizas estratificadas, entre las que se pueden observar rocas con forma de puente, que crean un paisaje impactante. En definitiva, son muchas las actividades turísticas que se pueden desarrollar en Peñíscola, un municipio al norte de Castellón que tiene magia e historia en cada rincón y cuyas playas y turismo de aventura no son fáciles de olvidar.



