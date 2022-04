Customertop ayuda a mejorar los resultados en marketing digital Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 16:28 h (CET)

Si las empresas están desarrollando estrategias de captación de nuevos clientes en el mundo digital, se hace necesario contratar los servicios de proveedores especializados en este proceso para atraer nuevos compradores. Customertop es un establecimiento que ayuda a las empresas a mejorar los resultados del marketing digital en el mercado. Lo hace a través de un equipo de especialistas que entra en contacto directo con públicos objetivos que pueden convertirse en clientes potenciales de diferentes organizaciones. Estos profesionales disponen de la experiencia necesaria para concertar incluso visitas comerciales donde hay un verdadero potencial de venta.

¿En qué consisten sus servicios? Customertop ayuda a los equipos comerciales de cada empresa a través de su talento para captar leads, abriéndoles el camino para que no pierdan ninguna de las oportunidades que se generan gracias al marketing digital. Además, Customertop se encarga de centrar a estos equipos en el seguimiento comercial para que cierren con éxito sus ventas. Cabe recalcar que, para Customertop, lo más relevante es optimizar en lo posible el tiempo de los asesores comerciales de cada empresa. Este equipo de expertos en la concertación de visitas de alta calidad B2B o business to business, comienza a realizar su labor con una prospección telefónica a una base de datos fría o templada, con el fin de convenir citas comerciales con clientes potenciales. Este servicio incluye supervisión profesional para identificar los mejores nichos y obtener el mayor número de visitas con grandes posibilidades de venta.

¿Por qué elegir a Customertop para desarrollar un buen marketing digital? Es necesario tener en cuenta que esta empresa, que cuenta con más de 18 años de experiencia en el mercado online, no comercializa software para actualizar bases de datos, sino que se encarga de enriquecer la información de estas bases de datos, que permiten conocer con mayor profundidad a los clientes de las diferentes compañías. Customertop dispone de tecnología externa de última generación en la nube, que no afecta los procesos corporativos de las empresas que contratan sus servicios digitales. Las empresas tendrán además acceso a cuadros de mando online que disponen de toda la información requerida sobre los potenciales compradores. En resumen, Customertop es la plataforma que se encarga de detectar nuevas oportunidades para los negocios a través de estrategias digitales y comerciales efectivas que permiten la captación de más clientes para miles de empresas que se preocupan por tener bases de datos de alta calidad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.