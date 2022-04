La Asociación Española de Perros de Apoyo ayuda a mejorar la relación entre perros y humanos con el adiestramiento canino Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 16:27 h (CET)

Los perros, además de ser mascotas de compañía, pueden convertirse en una red de apoyo en la vida cotidiana de las personas, ayudándolas a superar cualquier tipo de dificultad. Hoy en día, iniciativas como la Asociación Española de Perros de Apoyo, AEPA, llevan este objetivo a cabo.

La entidad ofrece adiestramiento canino personalizado, sacándole el máximo potencial al animal, según la característica de su raza y las necesidades del dueño. De este modo, ambos pueden tener una mejor convivencia y apoyarse mutuamente en el día a día.

AEPA cumple la misión de enseñar a los cuidadores a entender a sus mascotas La responsabilidad de los cuidadores no solo debe basarse en ofrecer alimentación al animal, también es fundamental que entiendan a su perro como una parte importante de su vida. La consecución de este propósito también favorecerá al animal, el cual se sentirá en mejor convivencia con el ser humano.

AEPA cumple la misión de enseñar a los cuidadores a entender a sus mascotas y, al mismo tiempo, adiestra a los perros para que ayuden a las personas. Esta sinergia consigue que las personas entiendan que su perro puede apoyarles en cualquier tipo de dificultad, más allá de ser una compañía en la soledad.

Para ello, ponen en marcha un entrenamiento que incluye clases de educación, obediencia básica y socialización, las cuales hacen que el perro acate órdenes rutinarias y tenga un comportamiento adecuado. A continuación, realizan un adiestramiento específico según el papel que se pretende que cumpla el animal; ya sea cuidar la vivienda, servir de apoyo a personas con discapacidad o como apoyo emocional a víctimas de violencia de género, entre otras. Para estos casos, la asociación cuenta con un equipo especializado para adiestrar perros de asistencia.

Adiestramiento online para perros El equipo de AEPA asegura que no hay mascotas malas, solo con falta de educación. Un perro que no ha recibido entrenamiento sobre su comportamiento puede ser un problema para los dueños y para la sociedad. Por esta razón, Paloma García Sánchez, directora de la institución, junto a un multidisciplinario equipo de profesionales ofrecen formaciones grupales e individuales, donde enseñan a los cuidadores las herramientas necesarias para adiestrar correctamente a sus perros y a crear el entorno adecuado para ellos.

Asimismo, ofrecen a las personas la posibilidad de afiliarse a su club de socios, donde reciben asesoramiento online gratuito, sesiones de entrenamiento low cost y tienen acceso exclusivo a la plataforma Perros en Red, la cual dispone de videotutoriales para aprender a cuidar a las mascotas. Además, a menudo planifican eventos a los cuales los afiliados pueden asistir con sus perros.

A través de esta iniciativa, las personas también colaboran con los proyectos en marcha que tiene la institución, los cuales cumplen la función de garantizar una mejor calidad de vida para los perros y ayudar a los cuidadores a tener una mejor convivencia con ellos.



