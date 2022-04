Lace It, la empresa que cuenta con algunas de las principales marcas de zapatillas de deporte Emprendedores de Hoy

Salir de los límites y romper los esquemas parece ser el pronóstico que adelantan las tendencias de calzado en este 2022.

Desde hace años, las zapatillas de deporte se han incorporado a los armarios como calzados imprescindibles para lucir en el día a día. Además, estos también encajan de manera perfecta en los looks formales.

La tienda Lace It se alza como una de las opciones para adquirir los sneakers en tendencia, situados en C\Campoamor, n°3. Cuentan con toda la colección exclusiva de Jordan y los mejores modelos de Nike, entre muchas otras opciones disponibles en su página de Instagram “laceit_store”.

Las zapatillas de deporte se incorporan a todos los estilos En el mundo de la moda, hay dos piezas fundamentales que se sitúan en el foco de los amantes del sector: los bolsos y los zapatos. En estos últimos, las zapatillas de deporte han ganado un gran terreno debido a la comodidad que proporcionan. Este tipo de calzado ha salido de sus barreras deportivas para formar parte de los outfits urbanos más comentados.

Un ejemplo claro son las zapatillas de caña alta, las cuales salieron a escena proponiendo por primera vez la modalidad del básquetbol en el uso diario. Desde entonces, esta inclinación se ha apoderado de las pasarelas y las calles. Sobre todo desde el 2020, se ha observado el crecimiento de la venta de estas zapatillas de deporte, convirtiéndose en una de las más buscadas de la moda.

La versatilidad y funcionalidad que ofrecen son tan amplias que las prendas susceptibles de acompañarlas son variadas. Este tipo de calzado queda bien con pantalones, pero también con vestidos, faldas e incluso trajes.

Multiplicidad de modelos a disposición Las zapatillas de deporte de caña alta se hacen presentes en Lace It con una gran variedad de modelos, colores y marcas. En su catálogo se encuentra una amplia colección de colaboraciones entre las marcas más codiciadas del mundo de la moda, ofreciendo los productos más exclusivos y limitados, una tendencia que está arrasando en las calles. También están disponibles las zapatillas a todo color, un estilo optimista que aporta alegría al look integral, para que cada pisada se haga con ímpetu y ganas.

Pero Lace It no solo es zapatillas altas, también tienen calzado estilo running. Gracias a marcas como New Balance y Nike, este tipo de zapatos salen de su área deportiva para pasar a formar parte de los estilos casuales.

Además de calzados, en Lace It disponen de variedad de chaquetas, camisetas y hooddies de las marcas más reconocidas. Entre ellas, Off White, Heron Preston, Palm Angels, Supreme, Gucci, Palace, Armani y muchas más como OVO, la marca del mundialmente conocido cantante estadounidense de rap, Drake. De esta manera, se consolida como la tienda más hype para obtener ropa y zapatos de las mejores y más exclusivas marcas del mercado de la capital.



