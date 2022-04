La transformación digital en los clubes deportivos de la mano de GENXSDIGITAL Emprendedores de Hoy

En los últimos años, el avance de la era digital ha transformado los modelos de negocio de los sectores de todo el mundo. Uno de ellos ha sido el deportivo y sus clubes, los cuales cada vez son más conscientes de la importancia de esta nueva era y de su capacidad para mejorar las relaciones con los clientes.

GENXSDIGITAL es una empresa que cuenta con expertos en la planificación y ejecución de estrategias de transformación digital para las entidades deportivas, incluyendo a los pequeños clubes de España.

La nueva era de la transformación digital en los clubes deportivos Antes de la pandemia, muchos clubes deportivos de España ya estaban planificando la ejecución de una transformación digital en su negocio. Esto se debe a la gran variedad de ventajas que ofrecen los sistemas digitales y herramientas online, como por ejemplo almacenar información completa de los aficionados. Con esta información y el uso de programas de análisis y gestión de clientes, los clubes pueden incrementar sus ingresos, mejorar la fidelización de usuarios, optimizar la toma de decisiones, etc.

Por supuesto, con la llegada de la pandemia, esta transformación digital se ha afianzado con mayor fuerza y, ahora, las entidades deportivas hacen uso de ella para crecer sus negocios. Los clubes más pequeños acuden a expertos como GENXSDIGITAL para digitalizar sus procesos, desarrollar tiendas online, gestionar sus redes sociales, optimizar las estrategias de marketing y ventas. Esto con el objetivo de incorporarse al futuro de la industria deportiva y conseguir mayores beneficios para sus fanáticos, patrocinadores, socios y demás involucrados.

¿Cuáles son las ventajas de contratar a GENXSDIGITAL? GENXSDIGITAL posee un equipo de expertos en todo lo relacionado con el área de transformación digital y cada una de las estrategias necesarias para llevar a cabo este proceso con total eficacia. Además, su enfoque principal está en trabajar específicamente con entidades y clubes deportivos. Esto es una gran ventaja para este tipo de empresas, ya que no solo estarán contratando a un agente digitalizador profesional, sino a un experto en la línea de negocio deportivo.

Otra ventaja de contratar a esta marca innovadora es que su servicio de transformación digital está pensado para ayudar a los clubes a ahorrar costes con la estandarización de procesos internos. De igual manera, ayuda al negocio a sentar las bases y estrategias necesarias para atraer a nuevos fanáticos. Por otra parte, GENXSDIGITAL promueve el surgimiento de nuevos espacios digitales para dar mayor visibilidad a las marcas patrocinadoras de los clubes, generar nuevas fuentes de ingreso y crecer en el entorno tanto offline como online.

Los clubes deportivos de España están incorporando soluciones digitales como parte de su modelo de negocio para incrementar sus ventas, mejorar la relación con sus patrocinadores, etc. GENXSDIGITAL está formando parte de esta nueva era del deporte y el entretenimiento a través de sus servicios profesionales de digitalización o transformación digital.



