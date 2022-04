Artículos imprescindibles de jardinería, de la mano de Suministros Tomás Beltrán Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 15:57 h (CET)

El número de clientes de los centros de jardinería se ha incrementado en un 15 %, a raíz de la pandemia, según reporta la Asociación Española de Centros de Jardinería (AECJ), organización que agrupa a más de 200 tiendas a nivel nacional. Dicho dato demuestra un renovado interés por el cuidado y la decoración de las áreas verdes en hogares.

De acuerdo a las ventas registradas, los usuarios suelen preferir plantas de interiores, de balcones y de terrazas. Además, para garantizar el mantenimiento correcto de la naturaleza, en empresas como Suministros Tomás Beltrán ha incrementado la venta de ciertas herramientas que permitan y faciliten el trabajo de jardinería.

Tipos de mangueras que facilitan la jardinería Regar las plantas de forma manual implica mucho tiempo y esfuerzo, por lo que se recomienda usar mangueras, debido a su flexibilidad, resistencia y fácil transporte. En este sentido, los modelos PVC (policloruro de vinilo) son las opciones más solicitadas, dado que presentan una considerable solidez y soportan una alta presión de agua.

Por el contrario, las mangueras de riego de baja presión son aquellas que reparten el agua al pie de las plantas. Gracias a su estructura, son fáciles de usar y colocar. Además, la irrigación es de forma ahorrativa, homogénea y lenta.

En el mercado, también se encuentran a la venta kits de mangueras con colgadores para enrollarlas de una manera más fácil y cómoda. De este modo, se mantiene ordenada la terraza o jardín. Otros sets vienen con sistema de enchufe rápido.

Elementos populares en la jardinería Tener un jardín bonito no solo abarca la primera plantación, diseño y decoración. Al tratarse de elementos naturales, deben tener constantes cuidados y mantenimiento para preservar la apariencia deseada. Para ello, existen otros suministros que mejoran el trabajo.

Entre los elementos populares en la jardinería, se ubican los aspersores y pistolas de riego. Ambos elementos pueden acoplarse a las mangueras para facilitar la distribución del agua y regular su caudal.

Otra herramienta necesaria es el rastrillo de metal. Al respecto, los modelos con púas son ideales para preparar la tierra, sus presentaciones pueden ir desde las 10 hasta las 18 púas.

Asimismo, las tijeras de poda son necesarias para el buen desarrollo de la jardinería, ya que realizan un corte preciso sin dañar las plantas. El tamaño y los materiales pueden variar acorde a la tarea realizada. Por ejemplo, aquellas mayores a los 70 cm se utilizan para cortar ramas que están a gran altura.

Suministros Tomás Beltrán es una de las tiendas donde los clientes consiguen todos los artículos antes mencionados. El comercio lleva más de 50 años de experiencia en el área industrial. Además, ofrece macetas de distintos materiales y colores, césped artificial en rollos de diferentes medidas y equipamiento como toldos y sillas.

No es necesario ser un experto en la jardinería para tener un espacio verde con buen mantenimiento.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.