Con APIC International Security, es posible acceder a formación de alta calidad en intervención especial Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 15:50 h (CET)

Las amenazas para la seguridad de las personas, las empresas y los bienes avanzan a una gran velocidad que demanda una actualización constante en materia de seguridad. A través de APIC International Security, es posible acceder a formación de alta calidad que incluye el aprendizaje de las últimas novedades y tecnologías empleadas en este ámbito.

Los profesionales de la empresa cuentan con saberes y experiencias que no están disponibles para quienes no se encuentran incorporados profesionalmente en ninguna unidad de intervención especial. De hecho, APIC International Security lleva adelante operaciones complejas de extracción de personas en zonas de conflicto, servicios con drones y prevención de piratería y terrorismo en el sector de la seguridad marítima.

APIC International Security ofrece formación de alta calidad y última generación Entre otras opciones formativas en materia de seguridad, esta organización ofrece cursos de intervención especial con drones, recorridos de tiro en movimiento, entradas en domicilios o instalaciones, intervenciones con rehenes, intervenciones sin luz y utilización de armas para fuego defensivo o con objetivos. En todos los casos, se emplean métodos de última generación táctica y tecnológica.

A su vez, todas las formaciones están instruidas por personal titulado que cuenta con una amplia experiencia profesional y capacitación en las habilidades concretas que se desarrollan en cada curso. Algunas de estas instrucciones permiten la obtención de un certificado de capacitación mientras que otras están exclusivamente destinadas al mejoramiento de habilidades concretas.

Todas las personas que estén interesadas en participar en alguno de estos cursos como alumnos pueden ponerse en contacto con APIC International Security, a través del formulario disponible en su sitio web. La empresa también está abierta a recibir propuestas de quienes estén especializados en algún tipo de intervención que sea de interés dentro del ámbito de la seguridad privada.

¿Qué servicios ofrece APIC International Security? Además de la formación de alta calidad, la empresa provee servicios de seguridad activa y pasiva para protección personal, de bienes o infraestructura. También realiza informes integrales de seguridad por encargo e investigaciones en materia de ciberseguridad.

APIC International Security brinda operativos de protección para eventos masivos de cualquier tipo y facilita el alquiler de medios de desplazamiento como, por ejemplo, vehículos blindados. Asimismo, cuentan con un servicio específico de inteligencia.

Las zonas de actuación preferente de la empresa son América del Norte, Europa y Oriente Medio, aunque, en la actualidad, está trabajando para brindar servicios en otras zonas del planeta. En todos los casos, APIC International Security practica un estricto respeto por las leyes de los países donde actúan y una máxima eficiencia por los compromisos suscritos.

A través de APIC International Security, es posible acceder a formación de alta calidad y a servicios de seguridad privada que están en línea con los últimos avances tecnológicos y estratégicos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.