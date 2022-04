Evol Agency es especialista en atraer clientes potenciales Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 15:35 h (CET)

El desarrollo vertiginoso de internet y de las redes sociales ha generado un evidente cambio en la manera de presentar un negocio ante los consumidores.

Es por este motivo que aquello online se ha transformado en un escaparate tan importante como lo offline. Sin embargo, y debido al desconocimiento que se tiene alrededor de internet, muchas empresas ven estancado su crecimiento, ya sea por no poder posicionar correctamente sus productos o servicios, o no llegar a su público objetivo en la web.

Evol Agency se encarga de asesorar a aquellas compañías que necesitan atraer clientes potenciales, profesionalizar la gestión de sus redes sociales, automatizar sus procesos internos, mejorar su visibilidad y aumentar sus ventas.

¿Cómo atraer clientes potenciales en la web? Si bien no existe un único método que garantice la generación de clientes potenciales, hay soluciones que, adaptadas a las necesidades y vicisitudes de las empresas, pueden asegurar resultados previsibles y efectivos. De este modo, el desarrollo de la marca y su reputación, así como la automatización de ciertos procesos internos, redundarán en una mejor relación con los seguidores y, en definitiva, más ventas.

Evol Agencyse ocupa de implementar la mejor estrategia de marketing para cada firma con el objetivo de captar de 5 a 10 consumidores al mes. Para ello, analiza tanto su propuesta de servicio o producto, el modo en el que la muestra y las posibles nuevas vías de negocio, como el comportamiento del cliente ideal, sus dudas, intereses y objeciones. Una vez realizado este análisis, se puede plasmar una estrategia de contenidos en redes sociales que incluya un diseño estructurado, con piezas que despierten el interés de compra, fomenten la interacción con la audiencia y comuniquen los puntos fuertes de la organización.

Generación de leads, con Evol Agency Un usuario que, habiendo aceptado las políticas de privacidad, entrega sus datos a una empresa y, en consecuencia, figura en los registros de la misma, es conocido en como un lead. De esta manera, la compañía puede comunicarse con la persona de manera no intrusiva, a través de distintas técnicas de marketing, ya sea compartiendo contenido de interés o enviándole ofertas.

En este punto, la creación y optimización de anuncios es fundamental para atraer al público afín y enviar tráfico hacia las páginas de registro. Asimismo, la publicación de contenido orgánico en redes sociales y el e-mail marketing son técnicas adecuadas para aumentar los contactos de la base de datos de la empresa.

Por lo tanto, José Castillo – CEO de Evol Agency y Jaber Bennadi – CPO de Evol Agency, aseguran mediante la implementación de sistemas, que automatizan las ventas de los productos o servicios y la generación de leads, no solo supone un ahorro de tiempo y energía, sino también la captación de clientes potenciales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.