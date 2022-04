Uñas y Estética, una de las academias más premiadas que ofrece curso de uñas Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 13:43 h (CET)

En el campo de la estética, el servicio de manicura es uno de los más solicitados por los clientes. Aunque en el pasado no se consideraba importante, hoy en día, la apariencia de las uñas es una prioridad en la imagen personal de la mayoría de personas.

Con el objetivo de contribuir en la especialización de quienes se dedican a brindar este servicio, la academia Uñas y Estética ofrece formación para personas con o sin experiencia a través de un curso de uñas.

Gracias al esfuerzo de su equipo de formadores, Uñas y Estética es considerada como una academia de uñas referente, algo que se ve reflejado en los premios que obtiene año tras año.

Uñas y Estética es una de las academias de formación de uñas con más reconocimientos a nivel europeo La clave del éxito de Uñas y Estética es que sus formadores trabajan con un enfoque docente. Yolanda Hernández (jueza internacional de uñas INJA) y Kilian Muñoz, formadores del centro, cuentan con una larga trayectoria como técnicos de uñas en salón, lo que les ha permitido desarrollar un método propio de formación eficaz y rápido que no han dudado en patentar dada su efectividad.

En ese sentido, la academia ha obtenido distintos reconocimientos. La Medalla de Oro a la Trayectoria Profesional, de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen, en 2019, el premio a la Excelencia Empresarial 2019 y el galardón Excelentes del Año 2019, entregado por el Instituto para la Excelencia Profesional. Por otra parte, también obtuvo el Premio Europeo de Tecnología e Innovación 2020, de la mano de la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación y desde Reino Unido acaban de recibir el premio a la mejor academia 2021/2022 de la mano de los Prestige Awards.

Los cursos de formación de Uñas y Estética se adaptan a las necesidades de cada alumna La mayor motivación de la academia es mirar el crecimiento de sus alumnas para que logren posicionarse como las mejores en su trabajo.

Asimismo, teniendo en cuenta que muchas personas no tienen experiencia en el sector, existen tres niveles de aprendizaje para cada caso particular. La iniciación consiste en capacitar de forma intensiva durante los fines de semana, en temas como la manicura americana, el esmaltado permanente, las uñas de gel y acrílicas y las uñas soft gel.

En segundo lugar, están los cursos de perfeccionamiento y técnicas avanzadas, para las alumnas con intención de aprender sobre el esculpido de uñas o el perfeccionamiento en acrílico y gel. Por último, el tercer nivel se centra en la decoración, con un curso intensivo donde se aprenden a utilizar distintos materiales.

Cada curso tiene una duración específica, que depende de los temas a tratar, la disponibilidad de tiempo y el objetivo de las aspirantes. Uñas y Estética incluso cuenta con un máster de uñas profesional, un contenido nuevo que apunta hacia aquellas alumnas que buscan dedicarse exclusivamente a esta actividad.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.