Rachel & Co vende rosas comestibles para el Día de la Madre

Cada vez faltan menos días para que llegue a España el Día de la Madre, una celebración que reúne a las familias y a los amigos en torno a una de las personas más amadas y admiradas por sus seres queridos. Para esta ocasión, quien trae una opción de regalo idónea para las madres del territorio español es Rachel & Co, una comercializadora de plantas ornamentales mediterráneas y tropicales que se encuentra promocionando rosas comestibles.

Con el rosal comestible, se pueden preparar diferentes e innovadoras recetas. Además, las rosas tienen diversas propiedades medicinales. Los rosales florecen desde abril hasta diciembre y son una fuente natural de vitaminas y antioxidantes.

Regalar originalidad en el Día de la Madre Las rosas son flores que siguen siendo muy utilizadas en las cocinas más reconocidas del mundo para la preparación de diversas recetas gourmet. Su objetivo es llegar a las cocinas de los hogares para deleitar el paladar de las madres y de las familias que quieren experimentar sabores únicos. Los rosales comercializados por Rachel & Co también pueden ser cultivados en macetas que se adaptan a diversos espacios en los jardines o en el interior de la vivienda.

Gracias al pack que ofrece Rachel & Co a través de su página web, los clientes que quieren adquirir este producto como obsequio para el Día de la Madre podrán acceder a un código QR, el cual facilita un recetario de cocina gratuito y vídeos instructivos sobre el cultivo de los rosales, podas, trasplantes, momento de recolección, tratamientos ante enfermedades, etc. Las madres amantes de la cocina se podrán animar a elaborar platos vanguardistas y a conocer más detalles sobre los procesos de producción de esta planta. Es un alimento muy versátil, que se puede añadir a platos elaborados con pescados, carnes, ensaladas e incluso en postres.

¿Qué opinan los clientes de los rosales comestibles de Rachel & Co? Los chefs y las personas que han adquirido las rosas comestibles de Rachel & Co resaltan todas las propiedades que aporta esta planta aromática. Rosas con sabores y aromas a frutos rojos, frambuesas, cítricos y fresas son algunas de las opciones más demandadas por los clientes de Rachel & Co. En total, hay 4 variedades de rosales y la empresa los comercializa en países como España, Francia y Portugal.

En definitiva, los rosales comestibles de Rachel & Co pueden convertirse en una opción original para regalar en el Día de la Madre, una de las fechas más especiales de todo el año.



