Los Frescos del Barrio se consolida como la alternativa del mercado de Vicálvaro para fomentar el consumo de proximidad

lunes, 25 de abril de 2022, 13:14 h (CET)

Uno de los aspectos que ha incentivado más la pandemia ha sido el envío de la compra a domicilio. Se trata de una alternativa muy cómoda y segura de hacer la compra.

No obstante, en líneas generales, solo las grandes cadenas de supermercados pueden permitirse ofrecer este servicio. Sin embargo, Los Frescos del Barrio han creado un sistema totalmente innovador en la zona que facilita el envío de productos frescos de calidad a casa, tanto de carnicería como de pollería, charcutería, pescadería y gourmet procedente del mercado de Vicálvaro y alimentos como frutas, verduras, panes y otros artículos de supermercado, que pueden ser solicitados por medio de su plataforma virtual o mediante la línea de WhatsApp.

Productos frescos que llegan a la puerta de casa Los productos frescos que ofrece Los Frescos del Barrio son de una muy elevada calidad. Esto se debe a que provienen del mercado tradicional, el cual obtiene sus insumos en Mercamadrid, una de las industrias de comercialización y distribución de productos frescos más reconocida en España. De esta forma, esta compañía supone un gran soporte para los pequeños comerciantes, los cuales tienen que enfrentarse a la competencia totalmente desproporcionada de los grandes supermercados. En segundo lugar, otro de los aspectos que favorecen la calidad del producto es que todos los pedidos son preparados y enviados el mismo día, garantizando la máxima frescura. Asimismo, todos ellos son llevados a casa en vehículos refrigerados para que los alimentos conserven por más tiempo su cadena de frío.

Por otro lado, la personalización del servicio también ha hecho destacar a Los Frescos del Barrio. Por ejemplo, el cliente puede elegir cómo desea que sus carnes o pescados sean preparados, si quiere que sea con cortes finos o gruesos, enteros, en rodajas o en lomos.

Productos de supermercado a precios económicos Los Frescos del Barrio también ofrecen a sus clientes productos de supermercado económicos como aceite, leche, harinas, pasta, legumbres, todo tipo de conservas, bebidas, etc., donde los compradores hasta pueden encontrar comida gourmet y productos asturianos en Madrid. Por ejemplo, entre los productos gourmet y asturianos que la tienda ofrece se encuentran las fabes, compango asturiano, café molido, dulces de las monjas y sidras naturales, entre otros.

Por tanto, esta alternativa del mercado de Vicálvaro se presenta como una gran opción, no solo para ayudar a los pequeños comerciantes a sobrevivir en un mercado protagonizado por grandes compañías, sino también para fomentar el consumo de producto español y, sobre todo, la comida de calidad. Por todo ello, Los Frescos del Barrio se consolida como la opción favorita de aquellas familias que quieren cuidar de su salud mediante alternativas más éticas.



