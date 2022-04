La marca cosmética que nació por amor a una madre Emprendedores de Hoy

En la industria cosmética, las grandes empresas dedican recursos millonarios a materias como la publicidad y el marketing con el propósito de lograr una buena credibilidad de marca. Se trata de un universo de miles de impactos comerciales diarios que provocan en algunas personas cierta sensación de saturación y de mensajes complejos a los cuales les falta verdad.

En una pequeña parte de este universo, alejada de este conglomerado de impactos, se encuentra ESBELTIA, una marca cosmética con unas particularidades que la hacen única en el mercado. Una marca que comienza su aventura en el mercado con un solo producto, sin marketing, sin publicidad y sin pensar en el rendimiento económico como objetivo principal. Un producto que nació como consecuencia de la búsqueda de la verdad en cosmética, que nace con alma y con ansias de encontrar soluciones efectivas y sencillas en el complejo mercado cosmético.

Un severo proceso de quimioterapia, una piel del rostro apagada, deshidratada, opaca… el comienzo de la búsqueda de soluciones Un mal día, Rosa Sánchez, asturiana de nacimiento y afincada en Jerez de la Frontera, recibe una fatal noticia. A su madre le diagnostican una de esas enfermedades de las que sí se puede salir. La quimioterapia provoca en el rostro de su madre una piel apagada, deshidratada, cada vez más opaca, sin vida… A Rosa se le caía el alma a los pies. Es entonces cuando comienza a buscar en el mercado cremas que puedan mejorar ese deterioro cutáneo, probando infinidad de cosméticos de costes muy elevados, pero que a pesar de ello no hacen la mejora perceptible. No hay resultados.

Rosa es esteticista de profesión y en aquel entonces una apasionada de la cosmética. Eso le animó a dar un gran paso y tomó la decisión de estudiar la formulación de algunas cremas comerciales e intentar mejorarlas, pero los resultados tampoco eran satisfactorios.

Lejos de desanimarse, cambió de rumbo y decidió crear una crema con la fórmula adecuada, con principios activos de máxima calidad, vegana y exenta de aceites minerales.

Las primeras mejorías visibles. Hay esperanza. Rosa sabía muy bien qué necesitaba una piel tan desvitalizada: caléndula, algas, vitaminas, ácido hialurónico, glicerina vegetal, efecto lifting… todo ello en una sola crema. No podía pensar en una rutina cosmética complicada para su madre.

Dos largos años más tarde, con pocos medios pero con muchas ganas y después de infinidad de estudios, investigación, pruebas y constancia, consigue formular una crema que realmente estaba aportando mucha mejoría en la piel de su madre. Lo había conseguido: su primera y única crema.

Comprobados los resultados y con la experiencia del laboratorio, nace su crema/sérum día y noche 24h bajo la marca ESBELTIA, un cosmético hecho sin prisas, con mucha esperanza, con mucha calidad y con la aportación y garantía de un laboratorio español.

La importancia de una gran formulación. El INCI. Una crema con la formulación que su madre necesitaba para dar luz a su rostro, sin muchos compuestos y lleno de botánica, 50% de principios activos, Aloe Vera como primer ingrediente. En definitiva, una crema que aúna todo lo que la piel necesita y lo que es muy importante: en una única rutina sencilla y eficaz.

La crema/sérum día y noche 24h ESBELTIA certificada por ACENE, empresa certificadora española, consigue hacerse con un hueco en el mercado, sobre todo para personas que confían en su curación y la de sus seres queridos, personas preocupadas por las mejores formulaciones (INCI) y amantes de las soluciones naturales.

Se presenta en tarro de vidrio (reciclado) con un contenido de 75 ml. y con dispensador, muy importante para que el cosmético no se oxide y conserve todas las propiedades hasta el final.

Después del éxito de la crema/sérum día y noche 24h ESBELTIA, Rosa acaba de lanzar al mercado su segundo producto, fruto de la demanda de sus clientes: el suero intensivo noche con PÉPTIDOS ACTIVOS + RETINOL.

Posiblemente, uno de los sueros con retinol con la mejor formulación del mercado. Un producto con el 99% de principios activos, sin agua en la formulación ni rellenos, creado para trabajar la piel en mayor profundidad y sacar la belleza real que todas las personas llevan dentro.



