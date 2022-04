¿Cómo se lleva cabo el recobro de deudas de la forma más eficiente?, por Prestige Asociados Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 12:57 h (CET)

La reclamación de impagados es un procedimiento jurídico que consiste en restablecer los derechos de un acreedor cuando existe una deuda monetaria vencida y exigible. Se le conoce también como default, y abarca el incumplimiento de obligaciones financieras de un particular al banco o del Estado hacia tenedores de bonos.

Los procesos de reclamación de impagados o recobro de deudas prevén el cumplimiento de ciertos plazos, además de condiciones legales para llevarlos a buen término. El objetivo principal del acreedor es siempre recuperar su capital y mantener en lo posible relaciones en términos positivos y dentro de la legalidad.

¿Qué significa el sentido de la oportunidad? Algo muy importante cuando se va a recobrar deuda es el sentido de la oportunidad. Existe un tiempo para mantener la comunicación activa con los deudores, un momento para el recordatorio y otro para el reclamo inicial. Lo importante es que en cada etapa se cumplan los términos establecidos en el contrato.

El bufete de abogados Prestige Asociados asevera que las reglas siempre deben estar claras para todos los involucrados. Cuando se inicia una reclamación de impagados el compromiso debe estar vencido según los términos del contrato. Después de esto no se debe dejar pasar mucho tiempo para iniciar el procedimiento. Los pasos deben ser claros, pero a la vez cordiales.

Prestige Asociados es un bufete radicado en Madrid, pero que atiende casos en todo el territorio español, en Europa y en Estados Unidos. Se dedican al Derecho Penal, Civil, Laboral y Mercantil. Dentro de esta última área se han especializado en el recobro de impagados e impago de facturas. Además, tienen experiencia en casos de Ley de Segunda Oportunidad y Ley Concursal.

El procedimiento para recobro de deuda Este bufete de abogados sostiene que el procedimiento para el recobro de deudas se inicia con una notificación o reclamación previa. Para ellos es importante que todo el proceso se lleve a cabo en los términos más cordiales y conciliatorios posibles. Los buenos métodos son indispensables para evitar un proceso judicial que por lo general es más traumático, engorroso y costoso.

Si la etapa de negociación no brinda los frutos esperados es pertinente pasar a una fase judicial. Nuevamente, la observación de los tiempos es fundamental y en ello una buena asesoría jurídica es muy pertinente. En el momento adecuado se introduce una demanda ante un Juzgado de Primera Instancia. Esta dependencia debe estar ubicada en la circunscripción del deudor.

Si el moroso insiste en no pagar su compromiso se inicia la etapa del juicio en la cual cada una de las partes expone su punto de vista y presenta sus pruebas. En caso de no haber acuerdo entre las partes, el Juzgado debe dictar sentencia. Durante todo el proceso, asegura el equipo de Prestige Asociados, el acompañamiento de abogados expertos determinará el resultado del proceso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.