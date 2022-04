Lanzamiento gama CARELI Cosmetics, Cosmetics for the planet Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 12:19 h (CET)

Las estrategias necesarias de implementar para que las empresas reduzcan el índice de impacto ambiental que generan en el planeta son las alternativas de producción sostenible y ecoamigables.

En CARELI Cosmetics, una marca que trabaja bajo el concepto de Cosmetics for the planet, cada producto atraviesa por un proceso de fabricación amigable con el medioambiente. De esa forma, la marca, perteneciente a la empresa CARELI, busca consolidar un modelo de negocio sostenible que contribuya significativamente a la protección ambiental.

CARELI Cosmetics nace como respuesta a la emergencia ecológica producida por el consumo humano El objetivo de CARELI Cosmetics es contribuir con el cuidado de la piel mediante productos de calidad, sin la necesidad de contaminar el planeta. En ese sentido, un grupo de personas llenas de optimismo, conscientes de que el cambio es una cuestión innegociable, han creado fórmulas enfocadas en la conservación del planeta.

Por medio de cápsulas que se diluyen en el agua, el cliente puede disfrutar de un jabón en espuma confiable y con fragancias únicas. Como oferta de lanzamiento, la empresa presenta al público un estuche con 2 cápsulas de jabón concentrado y la opción de complementarlo con una botella reutilizable con un diseño elegante.

Los ingredientes utilizados son de origen vegetal y no son testeados en animales, a diferencia de otras compañías. Asimismo, el envase libre de plástico permite reducir el consumo excesivo de este material, responsable de la mayor cantidad de contaminación que existe actualmente.

CARELI ha obtenido varios reconocimientos por su labor en el cuidado del medioambiente La trayectoria en la fabricación de productos de higiene doméstica es la carta de presentación más importante que tiene la empresa CARELI, reconocida en la última década por varias organizaciones a nivel europeo. Desde sus inicios, la empresa ha apostado por productos respetuosos con el medioambiente, por lo cual algunos de ellos cuentan con la etiqueta ecológica europea ECOLABEL.

Por otra parte, CARELI cuenta con las certificaciones de Calidad ISO-9001, de Medioambiente ISO-14001, del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral ISO-45001 y la IFS Global Markets HPC. En 2018 y 2019, la compañía obtuvo el Premio LIDERPACK, entregada al mejor packaging a nivel mundial. Mientras que, en 2021, recibió el reconocimiento en la categoría “Mejor packaging de productos para el hogar”.

Los productos de CARELI Cosmetics se caracterizan porque su aplicación es agradable y efectiva, siendo el formato en espuma uno de los más apreciados por los consumidores. Por otra parte, los jabones permiten ahorrar hasta 3 veces más del gel necesario para lograr la misma cantidad de espuma.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.