BMC innova para aumentar drásticamente la productividad de los desarrolladores mainframe y la frecuencia de los despliegues

Los últimos avances automatizan la respuesta ante incidentes, la seguridad y el desarrollo para mantener costes bajos, seguridad de datos y alta productividad BMC, líder mundial en soluciones de software para la Empresa Digital Autónoma, anuncia nuevas funciones e integraciones en sus carteras BMC AMI (Inteligencia de Mainframe Automatizada) y BMC Compuware. Estas innovaciones aumentan drásticamente la productividad de los desarrolladores, predicen los impactos del servicio y ayudan a impedir que los ataques pongan en peligro los entornos mainframe.

"Las empresas intentan tratar el mainframe como cualquier otra plataforma informática, con las mismas necesidades de innovar y ser más eficaz y segura", afirma Katie Norton, Senior Research Analyst de DevOps en IDC. "Para ello es necesario elegir herramientas adecuadas que optimicen el rendimiento y el coste, manteniendo la productividad del desarrollador a un nivel elevado. Mediante las herramientas actuales de desarrollo de mainframe, la detección de amenazas y la respuesta, junto con la automatización, ayudan a las empresas a conectar el mainframe con iniciativas más amplias de transformación, como DevOps, AppSec, SecOps y AIOps."

Mayor productividad de desarrolladores y velocidad de entrega

A través de la integración del nuevo BMC Compuware ISPWGit, los equipos de desarrollo del mainframe cuentan con flexibilidad para adoptar Git en su totalidad o utilizar el sandbox ISPW de bifurcación de funciones a fin de obtener un entorno totalmente controlado y aislado en el que crear y cambiar código. Con un simple clic derecho, los usuarios de Git disfrutan plenamente de las funciones de construcción, prueba y despliegue para mainframe ISPW en su pipeline de integración y distribución continuas (CI/CD). Según Forrester, el uso de las herramientas actuales para el desarrollo mainframe incrementa la productividad de los desarrolladores en un 175 % y la frecuencia de despliegue, en un 600 % sin comprometer la calidad1.

Mediante la integración de Veracode con BMC Compuware Topaz Workbench, las empresas pueden detectar los riesgos para la seguridad en aplicaciones mainframe en las etapas iniciales del ciclo de desarrollo. El entorno actual de desarrollo integrado (IDE) de la solución BMC Compuware Topaz Workbench edita y depura código, y Veracode IDE Scan identifica vulnerabilidades en el código escrito. Gracias a la integración Veracode, los desarrolladores aplican shift-left y escanean código para detectar fallos de seguridad de manera temprana en el ciclo de desarrollo, momento en que son más fáciles y menos costosos de reparar.

Seguridad Zero Trust y protección contra Ransomware

El producto BMC AMI Enterprise Connector para Illumio, primero para entornos mainframe, permite a los clientes implantar Zero Trust con éxito, al actuar como traductor bidireccional entre la segmentación Zero Trust de Illumio y el mainframe. Asimismo, el sistema BMC AMI Command Center for Security investiga la actividad maliciosa en respuestas ante incidentes, reduciendo los gastos operativos con la capacidad de automatizar los restablecimientos de contraseñas y aliviar las cargas de monitoreo de seguridad, a fin de reducir gastos por uso. Estas innovaciones hacen posible que las empresas mejoren su posición de seguridad, evitando el peligro en distintas capas y protegiendo frente a nocivos ataques de ransomware.

Habilitación del servicio ininterrumpido

Gracias a la combinación del análisis predictivo y los datos procesables en una única interfaz, la solución BMC AMI Ops asegura el servicio ininterrumpido a los equipos de operaciones al ayudarles a responder a problemas potenciales antes de que sucedan. Esta solución utiliza la inteligencia artificial (IA) lista para usar y comenzar a investigar el origen del problema mediante una interfaz intuitiva que presenta los datos de forma resumida y ordenada por prioridades para encontrar un remedio rápidamente. La tarjeta inteligente y el certificado ofrecen un nivel extraordinario de seguridad sin añadir complejidad.

Además, BMC ha anunciado soporte desde el primer día para la última versión de IBM® Db2® e IBM® z16™. BMC trabaja con IBM para que todas las carteras de las soluciones de mainframe BMC AMI y BMC Compuware sean compatibles con Db2 13 e IBM z16.

“BMC se compromete a ofrecer soluciones de mainframe modernas que empoderen a los desarrolladores y ayuden a las compañías a triunfar dentro del cambio”, comenta John McKenny, vicepresidente ejecutivo y director general de Intelligent Z Optimization y Transformation en BMC. “Con nuestro trigésimo lanzamiento trimestral, ayudamos a las empresas a aumentar su velocidad, calidad y eficiencia para superar al sector con nuevas prestaciones en nuestras carteras BMC AMI y BMC Compuware”.

