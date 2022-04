Riot Games presenta a Fade, la nueva agente de VALORANT Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 16:17 h (CET) Creada con el propósito de que compita con el otro agente basado en el reconocimiento y la información, Sova VALORANT, el shooter táctico de Riot Games, se prepara para el inicio del Episodio 4: Acto III, que llegará con una nueva agente: Fade. Se trata de una agente procedente de Turquía que se basa en el reconocimiento y la información.



"La idea era crear un agente que compitiera con Sova, pero con una experiencia de juego diferente. Fade consigue información a nivel más personal y es más potente dentro de un área limitada (pero no cuenta con habilidades que abarquen todo el mapa, como Sova)", destaca Nicholas Smith, diseñador en Riot Games: "Queríamos mantener a los jugadores cerca de la acción y siempre presentes. Eso quiere decir que nada de utilidad que requiera cambiar de forma o asumir un nuevo estado (como el dron, los lobos o la Forma astral). Además, necesitábamos un personaje para recopilar información que no dependiera tanto de aprenderse líneas de tiro"



Las habilidades de Fade son:

Tormento (E)



Equipa una pesadilla. DISPARA para lanzar el orbe que, tras un determinado periodo de tiempo, caerá en picado hacia el suelo. Al llegar al suelo, el orbe se convertirá en una pesadilla que revelará la ubicación de los enemigos que se encuentren en su línea de visión. Los enemigos pueden destruir la entidad. VUELVE A ACTIVAR la habilidad para que el proyectil caiga antes en un punto de su trayectoria.



Apresar (Q)



Equipa un orbe hecha con tinta de pesadilla. DISPARA para lanzar el orbe que, tras un determinado periodo de tiempo, caerá en picado hacia el suelo. Al llegar al suelo, la tinta explotará y se creará una zona de la que los enemigos no podrán escapar por las vías habituales. VUELVE A ACTIVAR la habilidad para que el proyectil caiga antes en un punto de su trayectoria.



Acechador (C)



EQUIPA un Acechador. DISPARA para enviar al Acechador, que se desplazará en línea recta. El Acechador se adherirá a los enemigos o rastros situados en su cono de visión frontal y los perseguirá. Si los alcanza, reducirá sus campos de visión. MANTÉN PULSADO el botón de DISPARAR para dirigir al Acechador en la dirección de la mira.



Ocaso (X)



EQUIPA el poder del miedo. DISPARA para emitir una oleada de energía terrorífica capaz de atravesar paredes. Esta energía deja un rastro hasta el oponente y, además, lo ensordece y aplica declive.



Por otro lado, el pase de batalla de este nuevo acto costará 1000PV y contará con:

Platos fuertes gratuitos:

Amuleto Ragna-Rock

Grafiti Mira detrás de ti

Amuleto Linterna resplandeciente

Tarjeta Amarillo sobre raíles

Frenzy Coalition: Cobra Platos fuertes de pago:

Vandal .SYS

Hacha .SYS (cuerpo a cuerpo)

Phantom Hue Shift

Shorty Hue Shift

Grafiti Consejos vendo

Grafiti Un triste día de lluvia

Tarjeta de jugador Imparable // Phoenix

Amuleto Divisiones profundas Toda la información sobre Fade y el nuevo acto de VALORANT aquí.

