La firma de Joyería Dinh Van presenta sus mejores piezas para regalar el Día de la Madre Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 16:25 h (CET) Creaciones que llegan directas al corazón y que además de formar parte de un legado, añaden el valor emocional de poder compartirla en un mismo espacio de tiempo entre diferentes miembros de una familia Sorprender con joyas Dinh Van el Día de la Madre

Se acerca el Día de la Madre, una de las fechas más emotivas y perfectas para sorprender a las madres y demostrar lo importantes que son.

Las joyas siempre son una buena elección si se trata de celebrar este día, pero una joya Dinh Van es además un lujo que, como el amor de una madre, está diseñado para acompañarnos todos los días, independientemente de la ocasión. Creaciones que llegan directas al corazón y que además de formar parte de un legado, añaden el valor emocional de poder compartirla en un mismo espacio de tiempo entre diferentes miembros de una familia.

Para un día tan especial, la firma de joyería francesa presenta joyas llenas de simbolismo y belleza, con las que crear y compartir una historia propia del universo madre e hijo/a.

La elegancia y delicadeza de la colección Menottes dinh van se ha convertido en icono de la Maison, cuyas esposas abrazadas representan la unión y el compromiso eterno, fuente de inspiración para expresar el amor incondicional hacia las madres.

Unos pendientes de aro en tamaño XL, son algunas de las propuestas de la firma que resistirán la prueba del tiempo y conquistarán gracias a su versatilidad, diseño y comodidad.

Las creaciones de la colección Maillon dinh van son un homenaje al equilibrio de la armonía y el dominio de las proporciones. Inspirada en las célebres cadenas de la plaza de la Ópera de París y diseñando así un eslabón con una sección cuadrada, dio lugar a una forma nueva y singular. Una colección que revela el protagonismo y la eternidad de los diamantes a través de sus exclusivos modelos en oro blanco y pavé de diamantes para un look decididamente femenino y contemporáneo.

La Maison Dinh Van

La reconocida Maison francesa de joyería, establecida en 1965 en Rue de la Paix de París, refleja la pasión de su artífice Jean Dinh Van de expresar con su marca el espíritu libre de la joyería, revolucionando el sector y siguiendo una filosofía y un «leitmotiv» centrado en la interpretación de la emoción a través de los objetos cotidianos.

Dinh Van ofrece un lujo diario a través de creaciones minimalistas y del minucioso trabajo de la materia y los diamantes, consiguiendo no solo un exterior de diseño, sino un interior para una máxima comodidad, permitiendo que las joyas se conviertan en una segunda piel. Desde su creación, las joyas Dinh Van siguen inscribiéndose en una perfecta e intemporal modernidad.

DINHVAN.COM

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.