La Escuela de RCP reconoce a las personas que ayudan a salvar vidas Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 16:01 h (CET) Se hicieron entrega de 31 reconocimientos a instituciones y personas concienciadas en la importancia de la reanimación cardiopulmonar. La Escuela de RCP formará en el primer semestre de este año a 150 alumnos La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga, dirigida por el vicepresidente 1º, Dr. Andrés Buforn, celebró la cuarta edición de los Reconocimientos de la Escuela de RCP cuyo objetivo es dar un merecido homenaje a quienes han salvado vidas gracias a las técnicas de reanimación cardiopulmonar o bien se dedican a concienciar de la importancia de la reanimación cardiopulmonar.

Además de personas anónimas como puedan ser médicos, enfermeras, policías, etc. en los Reconocimientos de la Escuela de RCP 2022 también se entregaron distinciones a diferentes instituciones y empresas que, con su labor, ayudan a dar difusión a estas técnicas tan necesarias para salvar vidas.

La entrega tuvo el lunes 25 de abril por la mañana en las instalaciones de Convenciones & Eventos Commálaga, en el Colegio de Médicos de Málaga (Curtidores, 1).

Los reconocidos han sido:La Unión Profesional Sanitaria de Málaga (Uprosama), el delegado territorial de Salud y Familias, Dr. Carlos Bautista, la delegada territorial de Educación y Deporte, Dña. Mercedes G. Paine, el Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga, la empresa Almas Industries B+Safe, Dra. Vanesa Rosa Camacho, Dra. Guadalupe Sedeño, Dr. Francisco Luis Carrasco, Dr. Eduardo Roquero, Dr. Jorge Peña, Dr. Manuel G. Casermeiro, Dña. Esther Díaz, Dña. Soledad Jiménez, Dña. Antonia Mª. Pastor García, la Jefatura Superior Policía Nacional de Andalucía Oriental así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Málaga y Torremolinos.

Al acto acudió también el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Pedro Navarro: “Está demostrado que la resucitación cardiopulmonar (RCP) realizada por los primeros intervinientes duplica, e incluso puede llegar a triplicar, la tasa de supervivencia. La parada cardiaca es la principal causa de muerte prematura en España”, declaró al comienzo del acto.

Por su parte, el vicepresidente 1º del Colegio y director de la Escuela de RCP, Dr. Andrés Buforn, recordó que “en los últimos dos años, en plena pandemia por coronavirus, la Escuela ha llevado a cabo más de 20 actividades que han contado con la participación de más de 200 alumnos. Asimismo, ha establecido relaciones con Perú y Reino Unido, de donde han venido alumnos a formarse en los últimos meses. En cuanto a la previsión para 2022, hasta junio se habrán llevado a cabo más de 10 actividades que formarán a más de 150 alumnos”.

Escuela de RCP del Commálaga

La Escuela de RCP del Colegio de Médicos de Málaga se encuentra enmarcada dentro del Espacio Científico Formativo del Colegio. La Escuela, que comenzó su actividad en el año 2011, ha realizado a lo largo de esta década centenares de cursos, jornadas, charlas informativas y actividades de concienciación ciudadana.

En los últimos dos años, en plena pandemia por coronavirus, la Escuela ha llevado a cabo más de 20 actividades que han contado con la participación de más de 200 alumnos. Asimismo, ha establecido relaciones con Perú y Reino Unido, de donde han venido alumnos a formarse en los últimos meses.

Las actividades de la Escuela de RCP no sólo cuentan con el reconocimiento del Plan Nacional sino que las mismas están acreditadas por el Sistema Nacional de Salud otorgándose créditos de formación continuada.

En cuanto a la previsión para 2022, hasta junio se habrán llevado a cabo más de 10 actividades que formarán a más de 150 alumnos.

El Consejo Europeo de Resucitación calcula que más de 100.000 personas al año podrían salvar sus vidas en Europa si se alcanzaran las tasas de formación de ciudadanos en estas técnicas que tienen en países referentes como Países Bajos o Suecia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.